Gazpacho spagnolo

Il gazpacho è una delle preparazioni più emblematiche della cucina spagnola, una zuppa fredda a base vegetale profondamente legata al clima e alla cultura del Mediterraneo. Nato come piatto umile, oggi il gazpacho trova spazio anche nell’alta cucina, dove viene reinterpretato senza perdere la propria identità.

La storia del gazpacho si ritrova già a partire dal Medioevo, il nome deriva dal termine mozarabico “gaspa”, che significa “frantumare”, in riferimento al gesto originario di pestare pane secco con acqua e aceto. In origine, il gazpacho non prevedeva il pomodoro, arrivato in Europa solo dopo la scoperta delle Americhe. La paternità della ricetta è andalusa, una regione fortemente influenzata dalla cultura araba, ma nel corso del tempo il gazpacho è diventato un piatto nazionale, evolvendosi e adattandosi ai prodotti disponibili.

La versione classica del gazpacho parte da ingredienti essenziali, come i pomodori, il peperone verde, il cetriolo, l’aglio e la mollica di pane a lievito madre. Non esistono dosaggi rigidi, perché il gazpacho nasce come ricetta di tradizione domestica. Il tutto viene frullato, assaggiato e regolato di sale, quindi filtrato con un colino per eliminare bucce e semi. Il risultato è una consistenza equilibrata, né troppo liquida né troppo densa, pronta per essere servita in un bicchiere o in un piatto fondo.

Accanto alla versione classica, la Cocina Hermanos Torres propone interpretazioni più contemporanee, come il “bonbon” di gazpacho incapsulato nel burro di cacao o la versione servita all’interno di una pasta 3D, con alici del Mediterraneo ed erbe aromatiche. In tutte le sue forme, il gazpacho resta un omaggio alla cucina vegetale, al Mediterraneo e alla capacità della tradizione di dialogare con il presente.