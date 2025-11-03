Gazpacho: Riflessioni sulla Musica e il Destino in Norvegia

Il 3 novembre 2025, Anna Maria Parente ha intervistato Thomas Andersen, membro dei Gazpacho, in merito al loro ultimo album “Magic 8-Ball”, in uscita il 31 ottobre. Questo disco affronta temi come il destino e la casualità, riflettendo la loro evoluzione musicale e le sfide contemporanee, come il difficile ascolto profondo in un’epoca caratterizzata da consumismo musicale superficiale.

Andersen ha parlato delle sue radici musicali con i Delerium e di come queste influenzino ancora oggi il suo modo di scrivere. La musica, per lui, deve evocare emozioni e riflette un continuo dialogo tra il passato e il presente. La lunga attesa per il nuovo album è stata causata da vari fattori, tra cui la pandemia e la realizzazione di progetti complessi come film e concerti dal vivo.

La canzone “We Are Strangers” tocca il tema del destino e degli eventi imprevedibili che tutti affrontiamo nella vita. Andersen ha chiarito che l’album esplora il destino in un mondo privo di una spiritualità sostitutiva, considerando come la modernità abbia allontanato l’umanità da miti e credenze.

Un altro aspetto trattato è l’impatto della Norvegia sulla loro musica, con un forte legame tra l’ambiente e le influenze artistiche. Infine, Andersen ha espresso il suo desiderio di lavorare con Kate Bush e la sua convinzione che il pubblico debba imparare ad ascoltare gli album in modo più consapevole, in contrasto con la fruizione frammentata odierna. La sua visione finale per il mondo è racchiusa in un messaggio di speranza: “Andrà tutto bene”.

