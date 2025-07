Gazpacho con fragole: la fresca sincronicità in cucina

L’estate porta la voglia di freschezza e leggerezza in cucina, e il gazpacho rappresenta perfettamente questa esigenza. Il gazpacho “Sincronicità” dello chef Sauro Ricci, attuale guida del Ristorante Joia, è una proposta che invita a scoprire sapori unici e accattivanti.

Questo piatto, presentato durante il Festival di Stelle al Lac Salin di Livigno, è un trionfo di colori e ingredienti. A base di fragole, pomodori, avocado, chips di mais, anacardi e fiori di pisello, il gazpacho si rivela rinfrescante e stimolante già al primo assaggio. La presentazione sottolinea l’arte della cucina vegetariana, con uno stile elegante e visivamente accattivante.

L’ideazione del piatto porta il nome di “Sincronicità”, un concetto che affonda le radici nell’approccio filosofico di Ricci. Lo chef, infatti, spiega che il termine rappresenta una serie di coincidenze significative, dove ogni ingrediente e ogni scelta culinaria si intersecano in maniera armoniosa. Questa sinergia riflette l’impegno del Ristorante Joia e del Lac Salin nel promuovere una cucina vegetale di qualità, sostenuta dall’idea di una condivisione di valori e intenti.

Degno di nota è anche il contesto in cui è stato presentato il gazpacho: il Festival di Stelle non solo mette in risalto le abilità culinarie degli chef, ma celebra anche l’alta cucina vegetale in un ambiente che abbraccia la natura e il benessere. Con questa proposta, Sauro Ricci invita tutti a riscoprire l’essenzialità della cucina estiva attraverso ingredienti freschi e genuini, in un equilibrio perfetto tra gusto e salute.