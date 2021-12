A 20 anni dal loro ultimo album Inseparabili e dal singolo di successo Ogni Giorno Di Più, ieri i Gazosa si sono riuniti da Serena Bortone nel programma Oggi è Un Altro Giorno. La band ha fatto un medley delle loro hit: Stai Con Me Forever, Ogni Giorno Di Più e Www Mi Piaci Tu.

La formazione del gruppo è quella originale del 1998. Federico Paciotti adesso è un tenore e fa tournée in giro per il mondo, Vincenzo Siani si è sposato, è un papà e continua a suonare e insegna batteria. Jessica Morlacchi – oltre a continuare a cantare – è ormai un volto televisivo (con molto potenziale), Valentina Paciotti come Federico continua a fare concerti. Tutti e quattro stanno pensando di tornare con un nuovo progetto: “Sono passati 20 anni quest’anno. Potremmo anche rifare dei concerti, è un’idea che ci è venuta. Tanti colleghi ci dicono di farli“.

Quando è partita Www Mi Piaci Tu la mia mente è volata all’estate di 20 anni fa e alla Summer Card…



Jessica Morlacchi parla dei Gazosa.