GAZNEVADA “Sottoterra: Un viaggio dal punk all’italo disco, all’house e al cinema”

Arriva al cinema “Going Underground” di Lisa Bosi, un docufilm dedicato ai Gaznevada, in programma dal 24 febbraio con Wanted cinema. Il film racconta l’evoluzione della musica italiana dagli anni Settanta, attraversando generi come punk, new wave, italo-disco e house, attraverso la storia dei Gaznevada, simbolo del punk e della new wave in Italia. La narrazione si concentra sulla vita di un gruppo di giovani che inseguono il sogno di vivere di musica negli anni ’70 e ’80, descritti come folli, geniali e disperati.

Il docufilm evidenzia come la musica italiana si sia trasformata nel tempo, legando insieme esperienze musicali diverse. I Gaznevada sono considerati una delle band più significative della scena pop punk rock, noti per essere “gli invincibili guardiani della libertà del mondo”. La loro storia riflette la cultura e la società bolognese del periodo, un’epoca di innovazione musicale e sociale. “Going Underground” ripercorre anche la realizzazione del loro album “Sick Soundtrack”, ancora oggi influente nella musica italiana.

L’ambientazione bolognese degli anni ’70 e ’80 è descritta come fertile per movimenti musicali e culturali, dove molte etichette discografiche emergono, portando suoni internazionali in Italia. Negli anni ’80, però, si verifica un cambiamento con il passaggio all’italo disco e il declino di alcuni gruppi. I Gaznevada diventano così simboli di una generazione riflessa anche nel fumetto di Andrea Pazienza.

Le proiezioni del film si svolgeranno a Bologna, Milano e Roma, alla presenza della regista.