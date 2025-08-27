Gazebo Tricolore: Fratelli d’Italia in Toscana per il cambiamento

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Lucca ha programmato quattro eventi con i “Gazebo Tricolore” in diverse località, tra cui Castelnuovo Garfagnana e Viareggio, dove sarà presente il candidato alle elezioni regionali Alessandro Tomasi. Gli incontri si svolgeranno anche a Borgo a Mozzano e Villa Basilica.

Il Coordinatore Provinciale FDI, Riccardo Giannoni, ha sottolineato che l’estate è stata ricca di eventi e che, con la candidatura di Tomasi, è fondamentale continuare a dialogare con i cittadini. I gazebo rappresentano un’opportunità per ascoltare le loro esigenze e confrontarsi sulle questioni locali e nazionali, oltre a discutere del progetto per la Toscana. Giannoni ha evidenziato la necessità di un cambiamento dopo anni di gestione unilaterale, sostenendo che Tomasi possa rilanciare il territorio.

Infatti, la Toscana necessita di una svolta, lasciando alle spalle un periodo di immobilismo che non ha valorizzato le sue bellezze e i suoi abitanti. Giannoni ha ribadito che il momento delle parole è finito e che è tempo di un’azione concreta e di un buon governo, riassunta nella proposta della “Rivoluzione del Fare”.

Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente programma: giovedì in Piazza Umberto I a Castelnuovo Garfagnana dalle 8.30 alle 13.00, sabato in Piazza Campioni a Viareggio e in Piazza Pietro Palagi a Borgo a Mozzano dalle 9.00 alle 13.00, e domenica sull’Altopiano delle Pizzorne a Villa Basilica dalle 9.00 alle 16.00.