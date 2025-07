Gaza, tensioni crescenti: accuse di Hamas a Netanyahu

Le tensioni tra Hamas e il governo israeliano continuano a intensificarsi, con accuse reciproche che complicano le possibilità di un accordo. Hamas ha dichiarato che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ostacola i negoziati per il rilascio degli ostaggi e la cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza.

Nel frattempo, un raid delle forze israeliane ha causato la morte di 16 persone, tra cui dieci bambini, mentre stavano cercando di ricevere aiuti umanitari. In un’apparente comunicazione di ottimismo, Netanyahu, di rientro da una visita a Washington, ha affermato che ci saranno “buone notizie” in arrivo e ha avvertito che, se non si otterranno risultati entro due mesi, verrà usata la forza.

In un contesto più ampio, l’ONU ha riferito che circa 800 persone sono state uccise dal 27 maggio in assalti nei pressi dei centri di distribuzione degli aiuti a Gaza. Allo stesso tempo, l’esercito israeliano ha ammesso di aver imparato delle modalità operative più sicure dopo gli incidenti che hanno colpito i civili.

Il primo ministro, inoltre, ha confermato che 20 ostaggi sono vivi, mentre circa 30 non lo sarebbero. Netanyahu ha espresso il desiderio di liberarli tutti al più presto. L’Unione Europea ha dichiarato che la Gaza Humanitarian Foundation non è parte degli accordi di aiuto attualmente in vigore, segnalando ulteriori complicazioni nel panorama degli aiuti.