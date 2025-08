Gaza, tensioni crescenti: 20 morti in incidente e attacchi israeliani

Tensioni crescenti in Medio Oriente mentre l’esercito israeliano, tramite l’ufficio del primo ministro Netanyahu, afferma di essere pronto a seguire qualsiasi decisione adottata dal gabinetto di sicurezza. Questo sviluppo arriva dopo frizioni con il capo di stato maggiore, Eyal Zamir. Domani si prevede che il governo israeliano decida sull’eventuale occupazione della Striscia di Gaza, una mossa che, secondo le previsioni dell’Onu, potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

La notte scorsa, a Deir al-Balah, un camion con merci destinate a Gaza si è capovolto, provocando la morte di venti persone. Nel frattempo, attacchi aerei israeliani hanno causato la morte di almeno nove palestinesi dall’alba di oggi, come riportato da Al Jazeera.

In un altro fronte, il consiglio regionale abruzzese ha approvato un pacchetto di aiuti umanitari del valore di 500mila euro per Gaza, mentre la regione si coordinerà con il ministero degli Esteri e le organizzazioni internazionali. L’iniziativa ha suscitato polemiche tra i membri del consiglio, con alcuni che dubitano dell’effettiva distribuzione degli aiuti.

Parallelamente, l’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione per le zone del quartiere Zeitoun a Gaza City, preparando il terreno per un probabile aumento delle operazioni militari. Stati Uniti e altre potenze regionali stanno prendendo accordi per gestire gli aiuti umanitari a Gaza, compresa la partecipazione di paesi arabi come Qatar, Giordania ed Egitto.