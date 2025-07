Gaza: strage in atto, il mondo chiede un cessate il fuoco

Scontri intensi stanno caratterizzando la situazione a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, dove almeno tre palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti da attacchi dei carri armati israeliani. Le fonti mediche riferiscono che i proiettili hanno colpito diverse abitazioni e moschee. In un attacco precedente, nella zona di Al-Mawasi, cinque membri di una stessa famiglia hanno perso la vita.

Negli ultimi giorni, il numero totale delle vittime a Gaza ha superato le novanta, con oltre 200 feriti, secondo quanto riportato da al Jazeera. L’operazione israeliana ha sollevato preoccupazioni tra le famiglie degli ostaggi, che temono per la loro sicurezza durante gli assalti.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione, sottolineando la presenza di operatori italiani e delle Nazioni Unite in una zona che avrebbero dovuto ritenere sicura. Tajani ha chiesto la cessazione immediata di tutte le operazioni militari e ha insistito sulla necessità di proteggere la popolazione civile e consentire l’ingresso di aiuti umanitari.

Intanto, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha dichiarato che le recenti azioni del governo israeliano non sono giustificabili, esprimendo la sua solidarietà al popolo palestinese. L’impasse diplomatico è ulteriormente aggravato dalla revoca del visto al responsabile ONU per gli affari umanitari da parte di Israele. L’alleanza di 25 paesi, tra cui l’Italia, ha sottolineato l’urgenza di porre fine ai combattimenti e proteggere i diritti umani in Gaza.