Gaza, strage di civili: ventuno palestinesi uccisi all’alba

Alba tragica in Gaza, dove ventun palestinesi sono stati uccisi a causa del fuoco israeliano. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, tra le vittime ci sono dodici persone che stavano cercando cibo e tre donne.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha espresso il suo rattristamento in seguito alle dichiarazioni del presidente italiano Sergio Mattarella, che ha denunciato le uccisioni indiscriminate da parte delle forze armate israeliane. Intanto, l’inviato speciale americano in Medio Oriente ha svolto una missione di cinque ore nella Striscia, con l’intento di formulare un piano di aiuti umanitari per la popolazione locale, annunciando l’aggiornamento della situazione a Donald Trump. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha comunicato l’inizio di una missione di aiuto prevista per il 9 agosto.

Fonti mediche hanno riferito che dieci cadaveri sono stati portati all’ospedale Al-Shifa, tra cui famiglie colpite da bombardamenti che hanno distrutto le loro abitazioni. L’atmosfera nella Striscia è resa drammatica anche dalla crescente crisi umanitaria, che ha portato alla morte di 162 palestinesi a causa di fame e malnutrizione, segnalata nell’ultime 24 ore da al-Jazeera.

La situazione di emergenza richiede un intervento rapido per fornire aiuti essenziali e garantire il rispetto dei diritti umani, mentre l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi ha sottolineato l’urgenza di garantire rifornimenti attraverso strade piuttosto che aerei, considerati insufficienti e rischiosi.