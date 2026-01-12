Gaza sotto il controllo di Hamas

La situazione a Gaza è vista sempre più attraverso una lente distorta che privilegia la diplomazia rispetto alla realtà operativa. I negoziatori del presidente Trump stanno spingendo Israele a esibire una “vittoria tangibile” e a procedere verso la Fase Due, ma questa visione ristretta rischia di rivelarsi un grave errore di valutazione.

Il manifesto di Hamas pubblicato nel dicembre 2025 sottolinea la convinzione dell’organizzazione che i risultati della guerra abbiano giustificato i suoi costi. Descrive Hamas come il pilastro centrale della società palestinese e caratterizza il “diluvio di al-Aqsa” come la rinascita di un movimento che si considera vittorioso.

A Gaza, non c’è un vero e proprio cessate il fuoco, ma piuttosto una pausa carica di tensione. Hamas continua a riorganizzarsi, riarmarsi e riaffermare il controllo su tutte le aree occidentali di Gaza sotto la sua autorità. La situazione è determinata da ciò che accade nella “zona rossa” tuttora controllata da Hamas, dove si trovano praticamente tutti gli operativi di Hamas e la grande maggioranza della popolazione civile palestinese.

Dopo generazioni di indottrinamento e radicalizzazione, gli stessi funzionari dell'intelligence israeliana riconoscono quanto sia diventato difficile distinguere tra le infrastrutture di Hamas e l'ambiente civile dentro cui sono impiantate. La comunità internazionale continua a denunciare una "diffusa insicurezza alimentare", ma ciò che passa in gran parte inosservato sono le massicce scorte alimentari sotterranee scoperte da Israele all'interno di Gaza.

Hamas sta di nuovo ricostruendo centri terroristici all’interno di infrastrutture civili, secondo modelli più volte verificati dall’intelligence israeliana. Nonostante ogni giorno entrino a Gaza circa 600 camion di aiuti umanitari, la comunità internazionale continua a denunciare una “diffusa insicurezza alimentare”. Inoltre, Hamas ha imparato dall’esperienza degli ultimi due anni di combattimenti e ha adattato le sue tattiche per contrastare la postura difensiva di Israele.