Gaza sotto controllo

La situazione a Gaza è caratterizzata da una “seconda fase” che non sembra essere una strada verso la pace, ma piuttosto una forma di controllo. Il conflitto continua, il blocco rimane e la popolazione vive nella paura costante. Il futuro di Gaza viene discusso in termini di amministrazione e governance, senza considerare i diritti e la giustizia della popolazione.

L’annuncio di un consiglio di pace guidato da personalità del mondo della finanza, legate al presidente degli Stati Uniti, non è stato accolto a Gaza come un’iniziativa diplomatica, ma piuttosto come un avvertimento: la Striscia sarà gestita come un’entità separata dalla sua popolazione. Questo rappresenta una forma di governance coloniale, che impone il controllo sia sul territorio che sulla popolazione, con il pretesto della “ricostruzione” e della “stabilità”, escludendo gli abitanti da qualsiasi processo decisionale.

Uno degli aspetti più pericolosi di questa fase è la cosiddetta “linea gialla”, un confine non ufficiale né visibile, ma presente nella vita quotidiana, che può significare la morte per chi si avvicina. Il controllo militare israeliano è arbitrario e la linea riflette una politica di espansione degli insediamenti e delle zone cuscinetto, trasformando ogni metro aggiunto all’area proibita in uno spazio in cui il destino delle persone è deciso con la forza, non la legge.

I palestinesi di Gaza vivono una realtà in cui le loro vite sono gestite dall’esterno e la libertà di movimento è diventata uno strumento di contrattazione. La “seconda fase” non significa ricostruzione postbellica, ma consolidamento dei risultati della guerra, che trasforma Gaza da una città viva a uno spazio governato dall’esterno. Qualsiasi nuova amministrazione, qualsiasi consiglio di pace, qualsiasi comitato finanziario non ricostruisce, ma genera meccanismi di controllo sugli spazi e la popolazione.

Il colonialismo moderno può operare senza eserciti permanenti, senza occupazione visibile, ma attraverso confini imposti, piani amministrativi e decisioni economiche e politiche. La popolazione di Gaza chiede che il loro futuro non venga deciso senza di loro e che la “pace” non venga usata come copertura per riprodurre l’ennesima forma di controllo. Gaza non ha bisogno di una nuova gestione, ma di una fine vera della guerra e dell’occupazione, di una cessazione della politica di uccisione ai confini e di un riconoscimento del diritto della popolazione a determinare il proprio futuro.