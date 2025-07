Gaza sotto attacco: l’appello umanitario di Gennaro Giudetti

La situazione a Gaza continua a destare preoccupazioni internazionali. Nelle ultime ore, un ordine urgente è stato emanato alle famiglie palestinesi per evacuare Deir el Balah, area che ospita diverse organizzazioni non governative e agenzie delle Nazioni Unite.

Molti residenti non sono in grado di allontanarsi a causa della mancanza di mezzi, mentre la crisi umanitaria si aggrava, in particolare tra i più piccoli, colpiti da fame e sete. I raid aerei hanno avuto inizio ieri sera, seguiti oggi da avanzate terrestri dei carri armati, che hanno già provocato ingenti danni. Una specifica “zona rossa” è stata identificata per essere distrutta.

In questo contesto, Gennaro Giudetti, un cittadino italiano attivo nel settore umanitario, sta tentando di fornire supporto alla popolazione. Il governo italiano e la Farnesina sono stati sollecitati ad intervenire per fermare ciò che è considerato un’ulteriore violazione del diritto internazionale.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, ha denunciato la gravità della situazione, sottolineando come le azioni dello Stato di Israele e del suo governo debbano essere oggetto di responsabilità, definendo il primo ministro Netanyahu e il suo governo dei complici di crimini contro l’umanità.