Da StraNotizie
Gaza, raid israeliano su ospedale: aumento delle vittime

Un recente raid israeliano ha colpito l’ospedale Al Ahli a Gaza City, causando la morte di almeno sette persone. In un ulteriore attacco, un ragazzo ha perso la vita a seguito di un bombardamento su una tenda sempre a Gaza City. Mentre Israele intensifica la sua offensiva, la situazione umanitaria peggiora: negli ultimi giorni si registrano almeno undici morti per fame, secondo il ministero della Salute di Gaza, e cresce la pressione per lo sfollamento forzato dei palestinesi verso il sud della Striscia.

A Tel Aviv, decine di migliaia di persone hanno aderito a uno sciopero generale indetto dal Forum delle famiglie degli ostaggi, chiedendo la fine della guerra a Gaza e il ritorno degli ostaggi detenuti da Hamas. Le autostrade sono state bloccate e sono stati effettuati almeno 25 arresti.

In un altro evento tragico, una giovane palestinese di vent’anni è morta a Pisa dopo essere stata trasferita da Gaza con un volo di emergenza del governo italiano, giungendo in condizioni critiche a causa della malnutrizione.

Intanto, Hamas sembra aver modificato la sua posizione sui negoziati per il rilascio degli ostaggi, rivelando la disponibilità a discutere un accordo parziale, secondo quanto riportato da media israeliani. Quest’ultima notizia giunge in un contesto di forte tensione e crescita delle manifestazioni in tutta Israele mentre le famiglie degli ostaggi continuano a chiedere un intervento del governo.

