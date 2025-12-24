Gaza nel silenzio generale

La situazione a Gaza è sempre più critica, con case bombardate e tende che non offrono sufficiente protezione dalle intemperie. La popolazione locale è esposta a malattie gravi e l’accesso a beni di prima necessità è spesso ostacolato. La morte di un neonato di nome Mohammed Khalil Abu al-Khair è solo l’ultimo caso di una lunga serie di vittime innocenti.

La comunità internazionale sembra essersi dimenticata della situazione a Gaza, distratta da altri eventi come il conflitto in Ucraina e le festività natalizie. Tuttavia, non si può dimenticare il genocidio in atto e l’ingiustizia subita dalla popolazione di Gaza. La comunità giovanile ha dimostrato un impegno significativo nel denunciare l’aberrazione compiuta dall’esercito israeliano, ma è importante che anche gli altri non si dimentichino di questa tragedia.

La situazione a Gaza è caratterizzata da un clima di odio e disperazione, con persone che vivono nel terrore di essere massacrati ogni giorno. La comunità internazionale deve ricordarsi dell’umanità e della dignità di questa popolazione, che merita di poter esistere e vivere senza paura.

In questo contesto, è stato intervistato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, per discutere del tema di Gaza, nonché delle tragedie in Ucraina e Sudan, e della situazione in Italia, caratterizzata da una legislazione repressiva e da vicende inquietanti come lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. L’auspicio è che i giovani possano trovare voce e rappresentanza politica per denunciare queste ingiustizie e promuovere i diritti umani.