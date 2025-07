Gaza in crisi umanitaria: attacchi e morti in aumento

Nelle ultime ore, intensi bombardamenti nella Striscia di Gaza hanno causato numerose vittime tra la popolazione palestinese. Almeno 12 persone sono state uccise e decine ferite in un accampamento di tende a ovest di Gaza City, mentre altri attacchi aerei hanno colpito Deir al-Balah, nel centro dell’enclave. Ci sono stati anche raid su strutture dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno costretto donne e bambini a evacuare durante il conflitto attivo.

La Caritas ha avvertito che la situazione umanitaria è drammatica, con la popolazione in pericolo di fame e carestia. Recentemente, il cardinale di Gerusalemme ha definito la crisi attuale come «ingiustificabile», e il Papa ha contattato il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese per sottolineare l’urgenza degli aiuti umanitari. I ministri degli Esteri di Italia e altri 24 Paesi hanno firmato un appello per chiedere la cessazione delle ostilità a Gaza.

Contemporaneamente, il portavoce della Casa Bianca ha riferito che l’ex presidente Donald Trump è rimasto sorpreso dai bombardamenti, inclusi quelli su una chiesa cattolica a Gaza. In risposta a tali eventi, ha contattato il primo ministro israeliano per discutere possibili rimedi.

Le fonti mediche palestinesi continuano a riportare un aumento del numero di vittime, con la situazione che si fa sempre più grave. A Deir al-Balah, ad esempio, sono stati segnalati ulteriori decessi a causa degli attacchi aerei. La crisi umanitaria e la violenza in corso continuano a richiamare l’attenzione della comunità internazionale.