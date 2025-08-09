Gaza in crisi: reazioni globali all’occupazione israeliana

L’attuale crisi in Medio Oriente si intensifica, con Israele che prevede operazioni militari su Gaza e una crescente condanna internazionale. Berlino ha sospeso le sue forniture di armi a Israele, mentre il Belgio ha convocato il suo ambasciatore per discutere la situazione. Una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, richiesta dall’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), è stata rinviata, mentre negli Stati Uniti l’ex presidente Trump rimane silenzioso.

Il piano di Israele mira a conquistare Gaza City, sfollando un milione di residenti entro il 7 ottobre. Hamas ha avvertito che non sarà un’azione semplice, mantenendo una posizione contraria alle operazioni dell’Esercito israeliano (Idf). Oggi, almeno 27 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani, tra cui un adolescente colpito da una cassetta di aiuti lanciata da un aereo. I media locali riportano anche casi di persone uccise mentre attendevano aiuti umanitari.

Dinanzi alla crisi, il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha definito l’occupazione di Gaza come un “nuovo crimine”. Due nipoti di un alto leader di Hamas sono stati uccisi in un attacco aereo, mentre il ministro degli Esteri italiano ha condannato fermamente il piano israeliano, sollecitando un cessate il fuoco immediato e un’urgente assistenza umanitaria.

Almeno 20 paesi arabi hanno espresso opposti alla violazione del diritto internazionale da parte di Israele, mentre la Russia ha condannato l’espansione delle operazioni militari. In Italia, un’operazione umanitaria denominata “Food for Gaza” è stata avviata, insieme a voli di aiuti paracadutati sulla Striscia. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, con timori di catastrofi umanitarie in aumento.