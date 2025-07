Gaza in crisi: oltre cento morti negli attacchi israeliani

Nelle ultime ore, la situazione a Gaza si è ulteriormente aggravata, con il bilancio delle vittime che continua a salire. Fonti ospedaliere locali hanno riportato che, dalla mattina, 105 palestinesi hanno perso la vita a causa di attacchi dell’esercito israeliano, di cui 92 erano in attesa di aiuti umanitari nei pressi dei centri di distribuzione.

Il Papa ha espresso profondo rammarico per il bombardamento di una parrocchia cattolica a Gaza City, che ha causato la morte di tre cristiani. Durante l’Angelus celebrato a Castel Gandolfo, ha esortato a lavorare per un’immediata cessazione del conflitto.

Parallelamente, si stanno svolgendo colloqui internazionali sul nucleare iraniano, con Regno Unito, Francia e Germania che annunciano di aver programmato un incontro a Ginevra per il 27 luglio, dopo aver raggiunto un accordo di principio.

Inoltre, manifestazioni hanno avuto luogo in diverse città, compresa Tel Aviv, dove decine di migliaia di persone hanno chiesto un accordo per il rilascio dei prigionieri e la fine del conflitto. Gli scontri in Siria, in particolare a Sweida, hanno causato oltre mille vittime nelle ultime settimane, secondo fonti locali.

La situazione in entrambi i territori rimane critica, con la popolazione colpita da violenze persistenti e un grave bisogno di assistenza umanitaria. Le Nazioni Unite stanno monitorando da vicino entrambe le crisi, mentre gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni continuano.