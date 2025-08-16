Gaza in crisi: l’appello della popstar al Papa per i bambini

Il 14 agosto si è ricordata la tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha causato la morte di 43 persone. Da quel momento, le indagini sono in corso per chiarire le cause e le responsabilità. Il ponte è stato demolito e rimpiazzato da una nuova struttura, inaugurata nel mese di agosto del 2020. Il processo sui responsabili coinvolge numerosi imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici di Autostrade, funzionari del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato.

In ambito internazionale, l’Unione Europea ha espresso la propria condanna dopo l’uccisione di giornalisti di Al Jazeera a Gaza da parte delle forze israeliane. Inoltre, una nota celebrità ha lanciato un appello al Papa tramite un messaggio su Instagram, chiedendogli di visitare Gaza per portare conforto ai bambini in difficoltà. Ha descritto la sua visita come “il regalo più grande” per il compleanno del figlio.

In Italia, il 11 agosto, quattro ragazzi, tutti minorenni e residenti in un campo rom, hanno travolto e ucciso una donna di 71 anni a Milano. I giovani, alla guida di un’auto rubata, sono fuggiti senza prestare soccorso.

In ambito sociale, una coppia famosa ha annunciato il loro fidanzamento con un post su Instagram, rivelando che si sposeranno nel 2026.

Nel mondo dello sport, il 13 agosto si è conclusa la Supercoppa Europea 2025, con la finale che ha visto affrontarsi Paris Saint-Germain e Tottenham. La partita si è decisa ai calci di rigore.