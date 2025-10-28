13.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Salute

Gaza e salute mentale: elaborare il dolore collettivo

Da stranotizie
Gaza e salute mentale: elaborare il dolore collettivo

Guido Veronese è uno psicologo clinico e psicoterapeuta, nonché professore associato di Psicologia clinica e di comunità all’Università di Milano Bicocca. La sua esperienza nel trattare traumi estremi e collettivi l’ha portato frequentemente a Gaza, un territorio che conosce bene. Negli ultimi anni, ha mantenuto contatti con colleghi locali e ha parlato della grave situazione della popolazione palestinese.

Attualmente, mentre sembra esserci una tregua, Veronese sottolinea l’importanza di riconoscere il genocidio avvenuto a Gaza. Questo riconoscimento è fondamentale affinché il popolo palestinese possa iniziare a elaborare il trauma subìto. Lo psicologo ricorda anche il senso di colpa collettivo legato alla complicità in un sistema che sacrifica innocenti per preservare i privilegi degli occidentali.

Articolo precedente
Sassari tra cultura e spettacolo: eventi imperdibili oggi
Articolo successivo
Ritorno del calcio femminile in Afghanistan dopo l’esilio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.