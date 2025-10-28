Gaza e salute mentale: elaborare il dolore collettivo

Guido Veronese è uno psicologo clinico e psicoterapeuta, nonché professore associato di Psicologia clinica e di comunità all’Università di Milano Bicocca. La sua esperienza nel trattare traumi estremi e collettivi l’ha portato frequentemente a Gaza, un territorio che conosce bene. Negli ultimi anni, ha mantenuto contatti con colleghi locali e ha parlato della grave situazione della popolazione palestinese.

Attualmente, mentre sembra esserci una tregua, Veronese sottolinea l’importanza di riconoscere il genocidio avvenuto a Gaza. Questo riconoscimento è fondamentale affinché il popolo palestinese possa iniziare a elaborare il trauma subìto. Lo psicologo ricorda anche il senso di colpa collettivo legato alla complicità in un sistema che sacrifica innocenti per preservare i privilegi degli occidentali.