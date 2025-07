Gaza: distrutti aiuti umanitari, escalation della crisi umanitaria

Il conflitto tra Israele e Gaza continua a sollevare allarmi a livello internazionale. Recentemente, le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, compresi ingenti quantitativi di cibo, che si sono deteriorati dopo essere rimasti in attesa per settimane al valico di Kerem Shalom. Fonti militari israeliane, come riportato dall’emittente Kan, stimano che oltre mille camion di forniture siano stati distrutti.

In risposta a questa situazione drammatica, Francia, Germania e Gran Bretagna hanno sollecitato il governo israeliano a porre fine a quella che definiscono una “catastrofe umanitaria” e a revocare le restrizioni sugli aiuti a Gaza. Intanto, l’ex presidente statunitense Donald Trump ha commentato il riconoscimento della Palestina da parte del presidente francese Macron, affermando che le sue dichiarazioni non hanno “alcun peso”.

L’accusa di distruzione degli aiuti è stata seguita da affermazioni del Programma Alimentare Mondiale (WFP), secondo cui a Gaza un terzo della popolazione trascorre giorni senza cibo, evidenziando la portata della crisi alimentare. Al contempo, il Regno Unito ha espresso la disponibilità a supportare l’invio di aiuti aerei a Gaza, anche se questa modalità è considerata inefficiente dalle Nazioni Unite. Mentre gli sforzi diplomatici continuano, il contesto umanitario rimane in stato critico, con continue richieste di intervento internazionale.