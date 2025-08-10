Gaza, crisi umanitaria e protesta internazionale contro Israele

Durante le ultime 24 ore, la Striscia di Gaza ha registrato cinque nuovi decessi legati a fame e malnutrizione, secondo quanto riportato dal ministero della Salute sotto il controllo di Hamas. Tra le vittime ci sono due bambini, portando il totale a 217 morti dall’inizio del conflitto, di cui 100 sono minori.

L’Italia, insieme ad altri sette Paesi, ha firmato un documento che respinge l’operazione militare di ampliamento attuata dal governo israeliano, definito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, come necessità di un cessate il fuoco “immediato e permanente” e di una soluzione negoziata per la creazione di uno Stato palestinese.

A Tel Aviv, migliaia di cittadini si sono riversati in piazza per protestare contro le decisioni del premier Netanyahu. Nel contempo, il primo carico di aiuti umanitari dall’Italia è stato aviotrasportato e paracadutato sulla Striscia, con l’intenzione di portare un totale di 100 tonnellate di cibo nei prossimi giorni.

La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, con il Giappone che ha espresso preoccupazione riguardo al piano di occupazione di Gaza. I Paesi chiedono il ritorno al tavolo dei negoziati e un aggiornamento urgente sulla crisi umanitaria.

Inoltre, le Forze di Difesa Israeliane hanno avviato un’esercitazione militare a sorpresa, mentre la tensione interna cresce, evidenziata dalle recenti dichiarazioni di funzionari del governo israeliano riguardo alla gestione della crisi attuale.