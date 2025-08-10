34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Attualità

Gaza, crisi umanitaria e protesta internazionale contro Israele

Da StraNotizie
Gaza, crisi umanitaria e protesta internazionale contro Israele

Durante le ultime 24 ore, la Striscia di Gaza ha registrato cinque nuovi decessi legati a fame e malnutrizione, secondo quanto riportato dal ministero della Salute sotto il controllo di Hamas. Tra le vittime ci sono due bambini, portando il totale a 217 morti dall’inizio del conflitto, di cui 100 sono minori.

L’Italia, insieme ad altri sette Paesi, ha firmato un documento che respinge l’operazione militare di ampliamento attuata dal governo israeliano, definito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, come necessità di un cessate il fuoco “immediato e permanente” e di una soluzione negoziata per la creazione di uno Stato palestinese.

A Tel Aviv, migliaia di cittadini si sono riversati in piazza per protestare contro le decisioni del premier Netanyahu. Nel contempo, il primo carico di aiuti umanitari dall’Italia è stato aviotrasportato e paracadutato sulla Striscia, con l’intenzione di portare un totale di 100 tonnellate di cibo nei prossimi giorni.

La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, con il Giappone che ha espresso preoccupazione riguardo al piano di occupazione di Gaza. I Paesi chiedono il ritorno al tavolo dei negoziati e un aggiornamento urgente sulla crisi umanitaria.

Inoltre, le Forze di Difesa Israeliane hanno avviato un’esercitazione militare a sorpresa, mentre la tensione interna cresce, evidenziata dalle recenti dichiarazioni di funzionari del governo israeliano riguardo alla gestione della crisi attuale.

Articolo precedente
Evoluzione della politica italiana: successi e sfide attuali
Articolo successivo
ICT Project Manager – Trasporti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.