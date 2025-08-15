Gaza: centinaia di morti tra aiuti umanitari e tensioni politiche

Negli ultimi mesi, la situazione a Gaza è diventata estremamente critica. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti umanitari tra maggio e agosto. Tra queste vittime, 994 sono decedute nei pressi dei centri di assistenza e 766 lungo le rotte dei convogli di rifornimenti.

Nel contesto di questa crisi umanitaria, il governo israeliano ha approvato un piano per la costruzione di 3.401 nuove unità abitative per coloni nella regione E1 della Cisgiordania. Secondo il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, questa iniziativa contribuisce a “seppellire l’idea di uno Stato palestinese”.

Mentre le tensioni si intensificano, l’Unione Europea ha chiesto di fermare il piano di insediamenti, evidenziando che potrebbe compromettere ulteriormente la soluzione dei due Stati. Inoltre, il governo italiano ha avviato operazioni umanitarie, portando 31 bambini e le loro famiglie in ospedali italiani per cure mediche.

Il cardinale Zuppi, a Marzabotto, ha ricordato i 12.000 bambini uccisi durante il conflitto, sottolineando le conseguenze devastanti della guerra sia per israele che per i palestinesi. La situazione attuale rimane di grande preoccupazione, con richieste per un immediato cessate il fuoco e un accesso senza restrizioni agli aiuti umanitari.