Gaya-Gaya: il festival giapponese a Torino

Dal 30 maggio al 2 giugno, il Mercato Centrale ospita GAYA-GAYA, un festival della cultura giapponese che offre un’esperienza immersiva tra suoni, sapori e tradizioni nipponiche. Non si tratta solo di una rassegna, ma di un vero e proprio viaggio nel Giappone contemporaneo e tradizionale. Organizzato da Ramen Bar Akira e ideato da Akira Yoshida, ex calciatore e imprenditore della ristorazione, il festival ha attratto quasi 11.000 visitatori nella sua prima edizione.

Tra gli ospiti d’eccezione c’è Chef Hiro, che guiderà i partecipanti in un viaggio culinario attraverso il ramen e altri piatti tipici. Il maestro Takuya Taniguchi presenterà ritmi ancestrali con il wadaiko, mentre i Kamui Samurai Artists offriranno coreografie con spade katana. Anche Tetsuro Shimaguchi, attore e coreografo, e Kenta Suzuki, esperto di cultura giapponese, contribuiranno all’evento. Mika Kobayashi, cantante di sigle anime, arricchirà il programma musicale.

Uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia del tè giapponese, condotta dalla maestra Tomoko, un’esperienza di calma e raffinatezza. Non mancheranno stand tematici con gadget, bevande come sake e shochu, e la famosa Kewpie Mayonnaise. Per i più piccoli, sarà presente il gioco Super Ball Sukui, una pesca di palline colorate.

Con l’intento di avvicinare culture diverse, GAYA-GAYA punta a raggiungere oltre 15.000 visitatori entro il 2025, con l’ambizione di espandersi all’estero dal 2027. L’ingresso è gratuito, salvo alcune attività su prenotazione.