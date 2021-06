“E’ una manifestazione bellissima una piazza piena di giovani e giovanissimi che chiedono finalmente all’Italia che venga riconosciuta la libertà di tutti i cittadini”. E’ la compiaciuta constatazione del deputato Alessandro Zan a margine dell’evento conclusivo del Milano Pride all’Arco della Pace. “Noi siamo un Paese dell’Unione Europea che ancora non si è dotato di una legge contro i crimini d’odio e questo è molto grave. Stiamo parlando di violenza, di discriminazione, di bullismo, e come ha fatto notare il presidente della repubblica Sergio Mattarella se qualcuno viene discriminato per la propria condizione personale, cioè solo perché esiste, allora questo è un problema di violazione dei principi di uguaglianza”.

“Dal Vaticano c’è stata una invasione di campo che mi ha sorpreso. Il testo che abbiamo approvato alla Camera a larghissima maggioranza va incontro a tantissime diverse sensibilità in particolare a quelle del mondo cattolico” aveva detto in mattinata durante l’evento “la cura”, promosso dal Pd Milano metropolitana nell’ambito della Pride week. “Adesso tocca al Parlamento discutere e approvare la legge” contro l’omotransfobia “nell’ambito della propria autonomia” ha concluso.

Zan capisce le perplessità del segretario del suo partito, Enrico Letta, a dialogare con il leader leghista Matteo Salvini riguardo il Disegno di legge. “Dicono che bisogna dialogare anche con la destra, ma avete idea di che destra abbiamo nel Paese? – ha detto – Orbàn ce lo abbiamo a casa nostra. Quando sento Salvini che manda i messaggi a Enrico Letta e lui mostra perplessità, lo capisco”.

Nel pomeriggio ha ribadito le sue accuse al leader leghista: “Il problema non è personale, è politico. Salvini sostiene leader come Orbàn, dice di aver letto la legge di Orbàn e di non trovarci nulla di strano. Come possiamo noi sederci a un tavolo delle trattative con chi, come Salvini e Meloni, sostengono quei paesi che stanno facendo delle leggi discriminatorie, inaccettabili, e che ci stanno portando nel momento più buio del secolo scorso?”

“Il dialogo è aperto con tutti ma non con chi vuole affossare la legge o svuotarla del suo significato”.

L’evento targato Pd è stato un anticipo del pride milanese vero e proprio, iniziato al pomeriggio all’Arco della Pace. Il sindaco Sala ha ribadito le sue ragioni a favore della legge Zan, ricordando cosa ha fatto il Comune di Milano a favore dell’inclusione omosessuale (“abbiamo aperto due case arcobaleno, siamo partiti con le unioni civili prima della legge Cirinnà”), e chiesto che la spinta finale al ddl Zan parta da Milano. Ha chiamato sul palco il deputato del Pd e gli ha regalato il suo orologio arcobaleno, che sfoggiava da qualche giorno: “Scandisca il tuo tempo per raggiungere l’obiettivo finale della legge contro l’omotransfobia” ha detto.

“Il tempo è scaduto – ha detto Sala -, io penso che se pur ci fosse il rischio della conta è un rischio che io correrei perché se no continuiamo a tirarla lunga. Il messaggio che arriva da Milano è: approviamo in fretta il ddl Zan”. A chi gli ha chiesto una sua posizione in quanto cattolico, Sala ha replicato: “Da cattolico penso che la chiesa ha espresso un sentimento che c’è anche in tanti cattolici, ma personalmente io ho due principi fondamentali in politica: uno è che i diritti siano una cosa vera e l’altro è la contemporaneità che ci impone queste riflessioni, è un tema rispetto al quale ora bisogna prendere posizione. Da cattolico non sono in assoluto imbarazzo ad appoggiare il ddl Zan”. L’evento era visibile anche nel vicino parco Sempione dove è stato installato un grande mega schermo e anche in streaming sul profilo social del Milano Pride.

Tra i presenti Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo:”L’Unione europea è il faro della difesa dei diritti fondamentali dei cittadini nel mondo – ha detto – e ha fatto della protezione della diversità una delle sue principali battaglie. Partecipo oggi al Milano pride per difendere la comunità Lgbtiq ungherese, polacca, italiana e di tutta Europa da chi pensa che gli omosessuali siano cittadini di serie B. Il Movimento 5 Stelle in Europa promuoverà e sosterrà ogni iniziativa politica volta a far rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Il pride oggi è stato anche ad Ancona, L’Aquila, Faenza, Martina Franca, e Roma. Nelle sei piazze il movimento Lgbti+ (Lesbico, Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale) ha organizzato altrettanti eventi che quest’anno, ancora più che in passato, rivestono un significato politico: riaffermare che sul ddl Zan non si arretra e non verrà accettato alcun compromesso: “lo vogliamo così come è”.

A Roma non c’erano carri e musica tecno. Ma alla fine il corteo c’è stato, quando si è capito che la piazza non avrebbe potuto tenere le migliaia di persone accorse. La stragrande maggioranza sotto i 30 anni se non sotto i 20. E’ stato un corteo-fiume quello che ha attraversato le strade della capitale. Sicuramente il pride 2021 è il più partecipato rispetto alle ultime edizioni. Sono diverse migliaia le persone scese in piazza.

Il corteo è arrivato in piazza della Repubblica dopo un breve tragitto che si è svolto senza problemi, sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine e il servizio d’ordine gestito dai volontari del City Angels. I manifestanti, orfani dei carri, hanno cantato Bella Ciao e le canzoni di Raffaella Carrà, nota icona della comunità omosessuale. Una volta che tutto il corteo è giunto in piazza della Repubblica il Pride si è concluso, e l’obiettivo secondo i promotori è raggiunto: un chiaro segnale al Parlamento per approvare la legge Zan al più presto e senza modifiche.

Tra i manifestanti molti politici tra cui Monica Cirinnà, Carlo Calenda ( “Una bellissima iniziativa, fondamentale per i diritti, ma anche di grandissima allegria e gioia di vivere. Siamo all’altezza di questa esplosione di gioia quindi ora approviamo il ddl Zan e chiudiamo questa vicenda una volta per tutte”, ha detto) e il candidato sindaco Pd Roberto Gualtieri (“Diritti, partecipazione, unità: buon Pride, #Roma #Pride2021”, ha twittato). Presente anche la storica attivista Imma Battaglia: “Dopo l’intervento del Vaticano questa giornata è ancora più di lotta e partecipazione – ha detto – Ancora una volta si capisce che in questo Paese le libertà civili sono lontane ed è bello che la gente sia pronta alla partecipazione senza paura”.