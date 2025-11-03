Gawfolk 32” 2K WQHD Curved Gaming Monitor 165Hz – HDMI/DP

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€239.99 – €199.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Gawfolk 32 Inch PC Screen, 2K WQHD (2560×1440P), 165Hz Curved Gaming Monitor, 1ms, 100% sRGB, 178° Wide Angle, HDMI、DisplayPort, Compatible with VESA100*100MM Wall Mounted-Black
Monitor Gawfolk da 32 Pollici – Un’Esperienza di Gioco Immersiva
Scopri il monitor da gioco Gawfolk, un display curvo da 32 pollici che combina eleganza e prestazioni straordinarie. Con una risoluzione 2K WQHD (2560×1440P), ogni immagine sarà incredibilmente dettagliata, catturando ogni sfumatura nei tuoi giochi preferiti.
Prestazioni Fluide e Reattive
Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165Hz e a un tempo di risposta di soli 1ms, noti per la loro fluidità, i tuoi giochi si svolgeranno senza interruzioni. Dì addio ai ritardi e goditi ogni istante del tuo gioco, con immagini che scorrono senza problemi anche nelle situazioni più frenetiche.
Qualità Immagine Superiore
Con un’illuminazione straordinaria e una profondità di colore a 8 bit, il monitor riproduce ben 16,7 milioni di colori. L’eccezionale rapporto di contrasto di 3000:1 ti regalerà un’esperienza visiva così immersiva che ti sentirai parte del gioco.
Vantaggi Pratici:
- Comfort Visivo: La tecnologia Low Blue Light e lo schermo Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi, così puoi giocare più a lungo senza mal di testa.
- Compatibilità VESA: Puoi montare facilmente il tuo monitor alla parete grazie alla compatibilità con VESA 100*100MM, liberando spazio sulla tua scrivania.
Supporto Post-Vendita
Acquistando il monitor Gawfolk, non solo ottieni un prodotto di alta qualità, ma anche un servizio clienti disponibile per 12 mesi. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o problema.
Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco: scegli il monitor Gawfolk e immergiti nel tuo mondo virtuale!
