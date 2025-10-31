Gawfolk 27” Curved Gaming Monitor 180Hz FHD 1080P – FreeSync

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €189.99 – €139.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

Gawfolk 27 Inch 180Hz Curved Gaming Computer Monitor, 1800R,FHD 1080P, 98% sRGB, 1ms,FreeSync,178° Wide Angle, HDR, VESA100*100MM,HDMI/DisplayPort-White…

Descrizione del Monitor da Gioco Curvo Gawfolk da 27 Pollici

Scopri un’esperienza di gioco straordinaria con il monitor curvo Gawfolk da 27 pollici. Con una frequenza di aggiornamento impressionante di 180 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms, ogni movimento sarà fluido e reattivo, garantendo il massimo controllo nelle situazioni di gioco più intense.

La risoluzione Full HD di 1920x1080P ti permetterà di godere di immagini nitide e dettagliate, mentre la curvatura 1800R e il pannello VA assicurano un angolo di visione ampio di 178°, offrendoti una visione coinvolgente senza distorsioni.

Vantaggi Pratici:

Colori vividi: Con un’eccezionale copertura del 98% dello spazio colore sRGB, ogni scena di gioco sarà ricca e realistica.

Con un’eccezionale copertura del 98% dello spazio colore sRGB, ogni scena di gioco sarà ricca e realistica. Comfort visivo: La tecnologia Low Blue Light e l’assenza di sfarfallio riducono l’affaticamento degli occhi, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync elimina il lag e i problemi di tearing, assicurandoti un gameplay fluido e senza interruzioni. La garanzia di 12 mesi ti offre anche la tranquillità di un acquisto sicuro.

Non perdere l’occasione di trasformare la tua esperienza di gioco. Porta a casa il monitor Gawfolk e domina il tuo prossimo gioco!

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo