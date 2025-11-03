Gawfolk 27″ 4K Gaming Monitor 144Hz, FreeSync, Regolabile

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€299.99 – €279.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Gawfolk 27 inch IPS PC Screen, Gaming Monitor 4K 144Hz, 1ms, FreeSync, 128% sRGB, 178° Viewing Angle, HDMI 2.1, DisplayPort, Height Adjustable and Swivel, VESA75x75MM – Black
Monitor da Gaming Gawfolk da 27 Pollici IPS
Scopri il monitor da gaming Gawfolk da 27 pollici, un dispositivo eccezionale che porta la tua esperienza di gioco a un livello completamente nuovo. Con una risoluzione 4K UHD (3840×2160p) e una copertura del 128% dello spazio colore sRGB, ogni immagine si presenta incredibilmente viva e realistica.
Prestazioni Incredibili
Grazie a una frequenza di aggiornamento di 144Hz e a un tempo di risposta di 1ms, il monitor elimina il motion blur, assicurando un gameplay fluido e senza interruzioni. La tecnologia FreeSync di AMD riduce la latenza di input, eliminando strappi e tremolii anche nei momenti di massima intensità.
Design Ergonomico e Versatile
Il supporto multifunzionale offre possibilità di regolazione in altezza, rotazione e inclinazione, permettendoti di trovare sempre l’angolo migliore. Adatta il monitor alle tue esigenze di gioco o lavoro per un comfort ottimale.
Comfort Visivo
Con la tecnologia Low Blue Light e Flicker-Free, questo monitor protegge i tuoi occhi durante le sessioni prolungate. La modalità Low Blue Light filtra le onde corte dannose, garantendo un’esperienza di visione confortevole e senza affaticamento.
Vantaggi Pratici
- Immagini dettagliate e colori brillanti grazie alla tecnologia nativa 8-bit + FRC.
- Assistenza post-vendita di 12 mesi per eventuali necessità o domande.
Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di gioco. Scegli il monitor Gawfolk e preparati a esplorare mondi unici con dettagli mozzafiato!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €299.99 - €279.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Gawfolk 27 inch IPS PC…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €289.90 - €239.90 ⭐ Valutazione: 3.5 / 5 COMFEE' RCB169DS2(E) Double Door Refrigerator…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.99 - €23.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 RockDove Two-Tone Men's Memory Foam…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €159.99 - €99.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 21J Pulsed Light Epilator with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €239.99 - €199.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Gawfolk 32 Inch PC Screen,…