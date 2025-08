Gavorrano in crisi: ristoratori costretti a smontare pedane

Nella calda stagione estiva, Gavorrano si trova al centro di un controverso dibattito politico. Diverse attività di ristorazione stanno smontando le pedane in legno esterne, un provvedimento che riduce drasticamente la loro capacità di accoglienza proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Il gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!” ha denunciato la situazione, evidenziando come questa scelta sia il risultato di controlli e provvedimenti amministrativi inopportuni. In un comunicato, il gruppo ha richiesto alla sindaca Stefania Ulivieri chiarimenti riguardo a come si sia arrivati a tale problematica e quali interventi intendesse intraprendere.

La risposta della sindaca è stata considerata poco soddisfacente. Ulivieri ha minimizzato le preoccupazioni, affermando che gli uffici stavano lavorando per risolvere la situazione e che la questione era sotto controllo. Tuttavia, l’opposizione lamenta che i ristoratori stanno ora subendo conseguenze significative, avendo dovuto smontare le pedane dopo aver già subito ritardi nei rinnovi delle autorizzazioni, molte delle quali risultavano scadute da mesi.

Andrea Maule, capogruppo di “Noi, per Gavorrano!”, ha criticato l’operato della sindaca, sollevando interrogativi sulla gestione politica dell’emergenza. Ha messo in discussione l’assenza di una pianificazione tempestiva da parte dell’amministrazione comunale, chiedendosi come sia stato possibile arrivare a una situazione così deteriorata, proprio quando le esigenze del settore turistico sarebbero dovute essere prioritarie.