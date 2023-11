Gaudiano polemico con Amici: “Mi hanno bocciato ai provini per fortuna”

Luca Gaudiano è il vincitore in carica di Tale e Quale Show e venerdì sera tornerà su Rai1 per il Torneo dei Campioni.

Intervistato da SuperGuidaTv il cantante ha parlato di televisione e di Amici di Maria De Filippi, programma a cui in passato ha sognato di partecipare.

“Mi piace molto il mondo televisivo, sono un grande fruitore della televisione e quando ci sono dei programmi di qualità li guardo con piacere come ‘Tale e quale’ per esempio che uno dei programmi nei palinsesti che vedo ma a livello trasversale sia della tv pubblica che privata. Quando ci sono delle belle idee, dei bei format mi piace guardarli e seguirli e non escludo che un domani possa proporre un mio progetto di varietà all’interno del quale ci sia la presentazione della musica dal vivo, del musical che è sempre stato il mio bagaglio. Magari in un futuro non proprio prossimo, ma perché no”.

Gaudiano, la stoccatina ad Amici

In merito proprio ad Amici di Maria De Filippi, Gaudiano si è lasciato andare a uno sfogo.

“Ho fatto dei provini per Amici quando ero molto più piccolo. Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso. Credo sia soggettivo che propongono ottime proposte musicali, i progetti di successo arrivano dopo molto tempo quando l’artista trova una propria strada. Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso, il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi di qualità”.

Infine Gaudiano non ha escluso un ritorno al Festival di Sanremo.