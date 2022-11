Gatto viene adottato grazie ai social media e alla sua peculiarità

Il gatto presenta una particolarità molto speciale che lo ha reso molto noto nei social network e grazie a questi è stato adottato.

I gatti, come dice il detto hanno nove vite, ma il gatto Fishtopher stava sprecando la sua. Il felino di 5 anni appariva sempre molto triste e depresso, secondo un rifugio del New Jersey e stava aspettando qualcuno che lo adottasse. L’appello diventato virale attraverso i social, probabilmente grazie all’espressione decisamente poco consona di Fishtopher, ha avuto i suoi risultati positivi.

Fishtopher: il gatto adottato grazie ai social network

Gli utenti dei social media hanno seguito in modo assiduo la storia di Fishtopher da quando, il giorno del Ringraziamento, è stato pubblicato su Twitter un post di adozione del gatto, dal musetto scontroso, il quale ha ottenuto più di 169.000 like nel giro di poche ore. L’Homeward Bound Pet Adoption Center ha descritto il gatto a pelo corto e misto bengala come un cucciolo dolce, tranquillo e rilassato. Tuttavia ha condiviso che Fishtopher non era nella sua forma migliore. Mangiava solo quando era in compagnia e sembrava sentire la mancanza della sua famiglia.

La nuova famiglia di Fishtopher sta raccontando le sue avventure sui propri profili social. Il gatto, ha ormai raggiunto più di 50mila follower combinati su Twitter e Instagram, con fan fedeli fin dall’inizio. Grazie alla sua fama, una coppia del Maryland ha potuto conoscere e adottare il micio, tuttavia ci sono altri animali che non possono dire di essere altrettanto fortunati. Migliaia tra cani e gatti vengono soppressi ogni anno quando non si riesce a trovare una casa per loro.

I singoli animali diventano periodicamente virali online, spesso grazie al loro aspetto o alla loro storia, ma in molte aree del mondo ci sono più animali bisognosi che case adatte. Fishtopher è uno dei fortunati. Il suo uovo papà, Tanner Callahan, ha chiesto di adottare Fishtopher dopo che la sua compagna, Laura Folts, gli ha inviato il link al profilo del gatto, anche se inizialmente non era una cosa seria poi hanno deciso di prendersi cura del piccolo animale sempre triste. Adesso ha una cosa e tutti i comfort di cui ha bisogno e ha già iniziato la sua nuova vita.