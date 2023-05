Gatto trovato in una casa di un accaparratore con una gatta identica

Una gatta è stata all’interno di una casa insieme a moltissimi altri gatti tra cui una sua sosia praticamente identica ora dopo la sofferenza ha una nuova prospettiva di vita .

È un fatto triste ma purtroppo comune, molti gatti vivono in condizioni difficili a causa di situazioni di accaparramento e questo succede in tutto il mondo.

Fortunatamente per una felina e per la sua gemella identica c’è stato un lieto fine. Stefany e Johanne, soccorritori di animali locali di Montreal, in Canada, hanno risposto alla chiamata di soccorso e li hanno liberati da una casa ricolma di piccole creature.

Zara e Zeeta due gatte identiche trovano la felicità

Zara, una gatta di 7 anni, e Zeeta, la sua gattina identica ha soli quattro mesi, entrambe sono state trovate insieme in una casa con almeno altri 40 gatti. Tutti gli animali erano emaciati e avevano bisogno di cure urgenti.

I due soccorritori vedendo l’agghiacciante situazione hanno deciso di portarle via, salvandole appena in tempo, A quanto pare l’associazione Chatons Orphelins Montréal ha offerto il suo supporto e si è presa cura di loro.

“Zara aveva perso due cuccioli che non erano sopravvissuti, ma la sua terza cucciolata, Zeeta, somigliava tantissimo a lei ed è riuscita a salvarsi grazie ai soccorritori“.

“Zara aveva anche un’infezione all’orecchio che le causava una leggera inclinazione della testa. Entrambe, madre e figlia, sono state trattate per la tigna per diverse settimane“.

Grazie alle cure adeguate, all’alimentazione e a un ambiente pulito, Zeeta ha cominciato a crescere acquistando peso a vista d’occhio, la cucciola era piena di energia e giocava felicemente ogni giorno. Mentre Zara sembra amare i momenti di tranquillità che finalmente può godersi.

Zara è una gattina dal carattere molto socievole, amava essere al centro dell’attenzione e mostra segni di voler lasciarsi alle spalle la maternità, dopo aver avuto numerosi cuccioli nel corso degli anni, la piccola che è stata adottata sembra seguire la sua famiglia affidataria in giro per la casa e cerca sempre di stare vicino a loro.

Zara è diventata sempre più affettuosa e nonostante abbia passato le pene dell’inferno quando vede i suoi nuovi umani si rotola sulla schiena quando vuole le coccole.

Zeeta, la piccola gattina identica alla mamma , ha trovato rapidamente una casa per sempre grazie all’adozione. Mese dopo mese, Zara ha atteso pazientemente la famiglia giusta che potesse offrirle una nuova vita e ora dopo 10 mesi dal loro salvataggio Zara ha finalmente realizzato il suo sogno, quello di avere una famiglia amorevole che si è innamorata di questa dolce gatta

La storia di Zara e Zeeta ci ricorda l’importanza del soccorso e della cura degli animali in situazioni di accaparramento. Grazie alla dedizione e all’amore dei soccorritori e della nuova famiglia, queste due gatte hanno avuto una nuova prospettiva di vita, piena di amore e felicità.