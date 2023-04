Spezzano il cuore al gatto per tre volte: il triste micio ha bisogno di una nuova famiglia in cui sentirsi finalmente al sicuro.

La storia del gatto Marcia – costretto a cambiare casa per tre volte nel corso della sua breve esistenza – ha intenerito milioni di utenti sui social network quando hanno scoperto, visualizzando un video riassuntivo della sua triste esperienza, della sua causa persa con padroncini non dimostratisi all’altezza della sua interminabile riserva d’amore. Il dolce micio è stato restituito al rifugio di accoglienza in diverse occasioni prima di trovare il giusto nido che potesse accoglierlo.

Gli spezzano il cuore per tre volte: gatto triste ha bisogno di una famiglia

In un recente video condiviso su TikTok da @thecatterycc si può assistere al ritorno dell’emarginato felino nella struttura di accoglienza. Ma stavolta le cose andranno diversamente per lui. Una volontaria ha promesso non solo di riservare lui la giusta accoglienza, durante la nuova fase di ricerca, ma di trovare al gatto una famiglia finalmente intenzionata a non lasciarlo più andare. Ma cosa ha spinto i vecchi genitori adottivi di Marcia a rinunciare a lui?

I volontari del rifugio “Cattery Cat Shelter“, con sede in Texas – negli Stati Uniti, hanno spiegato pubblicamente le dinamiche del suo triplice abbandono con il fine di sensibilizzare gli abitanti del posto a rinnovare l’adozione di Murcia.

L’indomita felicità del piccolo gatto striato, dagli occhi verdi, nel trovare la sua nuova padroncina o il suo nuovo papà umano è stata per lui – fino ad oggi – nient’altro che una gioia provvisoria. L’équipe del rifugio starebbe ora lavorando per trovare lui la giusta sistemazione.

Come hanno sottolineato i volontari non vi è una reale motivazione che potrebbe ricondurre all’abbandono di Murcia. “È straziante, lui è così dolce“, scrivono – pertanto – nel comunicato gli addetti ai lavori non riuscendo a capacitarsi di come il rifiuto di tenere il micio in casa sia stato destinato a ripetersi.

@thecatterycc Raising love for Marcia, the cat returned three times #catshelter #catrescue #returned #seniorcat

“Spero che trovi la casa più bella e amorevole che dimostra di meritare“, ha poi commentato sul finale un utente dimostrandosi interessato alla compagnia del felino.