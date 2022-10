Gatto suona la chitarra: la sua esibizione fa il giro del web

Questo gatto potrebbe diventare la prossima star della musica, il filmato dove si vede che suona la chitarra insieme al suo umano è virale – VIDEO.

I gatti hanno mille capacità e le loro sette vite non basterebbero ad esplorarle tutte. Un recente video è diventato virale e sembra sfatare i diversi video fake che sono apparsi sul web dove i gatti facevano finta di suonare tastiere e pianoforti. Questo micio bianco e arancione, infatti, suona per davvero insieme al suo compagno, un artista di strada che si esibisce per le strade di Giacarta in Indonesia.

Suona la chitarra insieme all’artista di strada: il gatto è la star delle strade di Giacarta – VIDEO

Se i gatti sanno veramente suonare rimane un mistero, tuttavia alcuni video pubblicati sui vari social dimostrano che alcuni esemplari hanno la vena musicale nel loro sangue. Un artista di strada è diventato noto tra le strade di Giacarta per esibirsi insieme al suo compagno felino, il quale gli dà una zampa strimpellando qualche accordo con la chitarra.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cucciolo catturato dalla tv: imita i movimenti di un cane e diventa virale



Il video mostra chiaramente il talento di questo tenero micio color bianco e arancione. Il passante non ha esitato ad immortalare il momento e pubblicarlo sui canali social. Il filmato mostra l’artista cantare e suonare la chitarra mentre tiene in braccio, adagiato sopra la chitarra, il suo micio. Il gatto si dimostra un prezioso aiuto perché non è solo lì appollaiato, ma con la sua zampetta, precisamente con l’artiglio, strimpella qualche accordo musicale tentando di aiutare il suo umano.

Ti potrebbe interessare anche >>> Regina Elisabetta, il cane randagio scambiato per un ladro



In primis il video è stato pubblicato su Tik Tok, dove ha riscontrato un successo talmente grande da fare il giro anche sugli altri canali social, come YouTube. Velocemente ha fatto il giro del mondo e adesso questo micio e l’artista sono noti al grande pubblico. I commenti di apprezzamento verso la coppia non sono mancati e adesso ci si aspetta di vederli apparire da qualche parte o essere i protagonisti dei prossimi Buskers.