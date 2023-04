Gatto sparge la sabbietta quando usa la lettiera: attento alle cause!

15Non gli piace o sta solo giocando? Le cause potrebbero essere anche altre: perché un gatto butta la sabbietta della lettiera ovunque.

Potrebbe diventare il suo passatempo preferito ma creerebbe non poco disagio al suo padrone: come mai il gatto butta la sabbietta della lettiera ovunque? Le motivazioni possono andare oltre il semplice capriccio, ma soprattutto come si può evitare questa attività di Micio che spesso diventa un’abitudine? Tutto quello che c’è da sapere su cause e rimedi di questo problema.

I ‘dispetti’ dei gatti: c’è anche quello della sabbietta?

Il luogo comune ‘vuole’ che il gatto sia uno tra gli animali più dispettosi in natura, se non quello più cattivello, ma la realtà è molto diversa. Infatti molto spesso siamo noi padroni a non capire che tutte le loro attività hanno di base una esigenza e una motivazione ben precisa, che va ben al di là del semplice ‘capriccio’.

Pensiamo a quando Micio si rifà le unghie su mobili e tende per la necessità di affilare le ‘armi’, quando si sveglia di notte, semplicemente per assecondare la sua indole di animale notturno oppure quando mangia le piante presenti in casa per rigettare boli di pelo che gli pesano nello stomaco. Anche buttare la sabbietta fuori dalla lettiera fa parte di questi falsi ‘dispetti’? Probabilmente sì: andiamo a scoprirne qualcosa in più.

Il gatto butta la sabbietta della lettiera ovunque: le cause possibili

Certo deve diventare un problema per il padrone stare sempre a raccogliere la sabbietta che Micio sparge per tutta casa e soprattutto nelle zone limitrofe alla sua lettiera, benché essa sia comoda e confortevole. Ma lo fa solo per farci un dispetto? Assolutamente no! Anzi vi sono delle motivazioni che vanno oltre anche il semplice momento ludico, anche perché non è detto che senta la necessità di giocare proprio con la sabbietta sulla quale deposita feci e urine.

Infatti la prima motivazione potrebbe riguardare proprio il fatto che il gatto marca il territorio in casa con i suoi bisogni: poggiandosi sulla sabbietta per espletare le sue funzioni vitali, vi lascerà su anche il suo odore. Per questo motivo potrebbe voler spargere tracce di esso in casa attraverso la sabbietta come monito per chi sente come una ‘minaccia’.

Un’altra causa potrebbe essere quella di ‘depistare’ il nemico, ovvero il possibile predatore in prossimità della sua casa: anche se in realtà non voi è alcuna minaccia concreta, soprattutto per un gatto domestico che vive in casa, pare che sia il suo istinto a spingere a farlo. Occultando in questo modo le sue tracce (feci e urina) cercherà di depistare il nemico!

Potrebbe sentire la necessità di pulirsi le zampe, trascinando inevitabilmente con sé tracce della sabbietta in giro per tutta casa oppure semplicemente la stessa lettiera non è di suo gradimento. Può capitare infatti che tra gatti e lettiera vi sia un rapporto di amore e odio, e che dunque essa sia della dimensione sbagliata oppure scomoda o ancora che la quantità di sabbia non sia quella giusta: magari è troppa e crea una ‘collinetta’ scomoda per il gatto.

Il gatto butta la sabbietta della lettiera ovunque: un rimedio efficace

Cambiare le abitudini di un micio sarebbe alquanto infruttuoso poiché sappiamo quanto sia difficile. Ma allo stesso tempo non possiamo sempre spazzare la sabbietta che ci lascia in giro per casa. Quindi la soluzione utile potrebbe essere quella di utilizzare una lettiera diversa, chiusa, che se da una parte trattiene gli odori dall’altra impedisce alla sabbietta di fuoriuscire facilmente.

In questo modo Micio potrà muoversi con le zampe quanto vuole, senza fare grossi danni; ma allo stesso tempo, poiché si tratta di un ambiente chiuso, sarà opportuno pulirla più spesso e fare arieggiare la stanza per cambiare l’aria.