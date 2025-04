Gatto sopravvive per giorni bloccato in una bottiglia

Un video che ha ripreso un gatto intrappolato in una bottiglia per quasi 10 giorni è stato fondamentale per il suo salvataggio. Grazie alle immagini condivise sui social, i soccorritori sono riusciti a localizzare rapidamente il felino in difficoltà. Il 13 aprile, il profilo Facebook “Le Sfigatte” ha pubblicato il filmato che mostrava l’avvistamento del gatto, che si è rivelato essere una gattina nera con occhi gialli. Due giorni dopo, il 15 aprile, è stato fornito un aggiornamento sul ritrovamento della gatta, ora chiamata Valmora.

Il video dell’iniziale avvistamento è stato essenziale per rintracciare il micio, intrappolato in un contenitore di plastica nel giardino di una casa. Per potere soccorrere la gatta, una volontaria ha contattato la proprietaria dell’abitazione, che si è mostrata disponibile ad aiutarla. La donna aveva registrato il primo tentativo di salvataggio, che però non era riuscito.

Finalmente, nel secondo tentativo, i soccorritori sono riusciti a liberare Valmora, che è stata portata in una clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie e verificare le sue condizioni di salute. L’operazione ha avuto successo grazie alla collaborazione tra la volontaria e la proprietaria dell’immobile, sottolineando l’importanza della comunità nel salvaguardare gli animali in difficoltà. Questo evento mette in luce quanto possano essere utili i social network nel mobilitare rapidamente aiuti per gli animali in situazioni rischiose.