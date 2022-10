Gatto si trasforma in ladro e ruba il pesce dal banco del mercato

Un dolce gatto si aggira furtivo tra i banchi del mercato e quando pensa di non essere visto si trasforma in un ladro e ruba del pesce.

C’è un detto molto famoso che recita “l’occasione fa l’uomo ladro” ma dopo aver visto queste immagini possiamo dire che anche il gatto non è da meno. Su Tik Tok gira un divertentissimo video di un gatto che si aggira tra i banchi del mercato e che si avvicina furtivo a quello del pesce e quando pensa di non essere visto da nessuno si trasforma in un vero e proprio bandito. Il micio infatti decide di afferrare uno dei pesci sul banco e di portarselo via per poterlo mangiare in santa pace. Il video è stato visto migliaia di volte ed è diventato subito virale tra gli utenti del social.

Furto di pesce al mercato: il ladro è un gatto molto scaltro

Si sa, i gatti amano mangiare e tra i loro cibi preferiti c”è di sicuramente il pesce. Per poterne assaggiare anche solo un po’ farebbero davvero di tutto, persino rubarlo!

Esattamente ciò che ha deciso di fare quello che all’apparenza è solo un dolce gatto che si aggira per il mercato ma che quando nessuno se lo aspetta si trasforma in un vero e proprio bandito.

Il micio infatti non sa di essere ripreso e decide quindi di mettere in atto il suo diabolico piano per sottrarre il pesce al venditore proprio sotto i suoi occhi.

La tecnica e la scaltrezza in certi casi sono davvero tutto e questo feline ne ha davvero da vendere. Quando il suo piccolo stomaco affamato ha annusato nell’aria un odore a lui molto gradito ha deciso che sarebbe in tutti i modi arrivato a quel delizioso cibo, che sembrava aspettare proprio lui.

Il gatto decide così di avvicinarsi al banco pieno di pescato e dopo aver studiato la situazione tenta il suo colpo.

Un colpo decisamente ben riuscito, perché il felino in pochissimi secondi riesce ad affacciarsi in una delle scatole, alzare la zampa e afferrare con unghie e denti uno dei pesci che si trovavano all’interno.

@gusconti #ysemarcho #gato #cat #pescado #robo #permiso ♬ Un velero llamado Libertad – José Luis Perales

Una volta che il felino è riuscito nel suo intento si allontana dal banco con in bocca il suo bottino.

La stupenda scena del gatto ladro che ruba il pesce dal banco del mercato e se ne va indisturbato è stata ripresa da un cellulare e successivamente pubblicata online sul social media Tik Tok. La piattaforma è famosa per i numerosi e divertenti video di animali e per le centinaia di visualizzazioni che questi video riescono a collezionare in poco tempo.

Le immagini in questione hanno infatti raggiunto migliaia di visualizzazioni, oltre 71 mila like e centinaia di commenti in cui vengono esaltate le fantastiche capacità del ladro con i baffi! (G. M.)