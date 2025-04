Gatto si strofina sulle scarpe? La vera ragione ti sorprenderà!

I gatti sono tra gli animali domestici più comuni e il loro comportamento suscita spesso curiosità nei proprietari. Uno dei gesti più frequenti è il fatto che i gatti si strusciano su scarpe e gambe. Questo comportamento, che può sembrare banale, nasconde significati profondi. I felini, infatti, usano il loro olfatto altamente sviluppato per marcare il territorio e raccogliere informazioni dagli oltraggi esterni quando gli esseri umani rientrano a casa.

Le scarpe, essendo a contatto con ambienti esterni, trattengono una varietà di odori che risultano irresistibili per il naso del gatto. Quando i proprietari tornano, i gatti si strusciano per identificare e assimilare questi odori, in un tentativo di ristabilire l’ordine nel loro ambiente. Successivamente, marcano nuovamente il territorio con il proprio odore, grazie alle ghiandole situate su muso, guance e base della coda, che rilasciano sostanze chimiche utilizzate come segnali territoriali.

Inoltre, strusciarsi contro un oggetto appartenente a una persona significativa non è solo un atto di curiosità, ma anche un gesto affettuoso. Questo comportamento serve a stabilire un linguaggio chimico duraturo tra il gatto e il suo umano, tramite il rilascio di feromoni. Così, ogni volta che un gatto si strofina, non fa altro che esprimere il suo affetto e il suo controllo sul territorio, dimostrando come ogni azione abbia un significato ben preciso e una connessione profonda con le sue emozioni e necessità.