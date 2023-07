Gatto si rifiuta di abbandonare il suo amico gravemente ammalato

Un gatto si rifiuta di abbandonare il suo migliore amico gravemente malato: la scelta del pelosetto è commovente.

Il cagnolino protagonista di quest’ultima clip, divenuta virale in rete, si chiama Bunso. Bunso è da tempo gravemente malato. Per questa ragione il fido, ormai debole e spossato dai numerosi trattamenti, riposa sul suo letto. Con una flebo agganciata alla zampa, il cagnolino sta provando a confrontarsi con il malessere che limita sempre di più le sue attività quotidiane. A sostenerlo, però, vi è il suo migliore amico Tamu. Un sensibile gatto dal pelo arancione che veglia su di lui notte e giorno, cercando di infondere in lui tutta la forza e le energie positive di cui ha bisogno. Il rapporto d’amicizia tra Tamu e Bunso dà vita a una scena commovente.

Nella commovente scena questo gatto si rifiuta di abbandonare il suo amico: il cane è gravemente ammalato

Ad ogni tentativo del papà umano dei 2 pelosetti di allontanare il gatto Tamu dal cagnolino malato, il gatto risponde con fare sicuro rimanendo al fianco del suo amico. L’uomo, preoccupato nel vedere il felino soffrire per le condizioni del fido e lo stesso Tamu smettere di provvedere alle sue abitudini quotidiane, avrebbe tentato più volte di distanziare i due amici, ma ormai – grazie alla sicurezza di Tamu e alla grata reazione di Bunso, avrebbe compreso di come tale vicinanza possa soltanto beneficiare ad entrambi.

Il micio dal pelo rosso non bada alle ripetute incursioni della mano del suo padroncino mentre riposa accanto a Bunso. La sua calma nel rifiutare le proposte dell’uomo sembra anche distinguerlo caratterialmente dalle numerose dicerie sul conto dei gatti con il manto arancione.

Vista la somministrazione della flebo al paziente Bunso, pur non conoscendo nei dettagli quale sia la malattia che ha intaccato l’organismo del povero fido, si potrebbe presumere che si tratti di un problema renale. Le malattie renali nel cane, infatti, costringono spesso il fido a lunghi periodi di riposo, data la sua debolezza causata da anemia, e una più intensa necessità di rimanere idratati.

La storia dei due pelosetti, che si spera riescano a vincere questa difficile sfida grazie al potere della loro amicizia, proviene direttamente da Bambang, una nota località delle Filippine. Mentre Bunso cerca di guarire dalla sua malattia, il micio non disturba il suo amico. Lo conforta con teneri abbracci e rimanendo serenamente sdraiato su un fianco. La scena ha messo a tacere ogni pregiudizio sulla più volte ostentata impossibilità di creare un legame affettivo tra cane e gatto, da sempre considerati nemici a priori, basti pensare – nella maniera più neutrale – alle più note pellicole d’animazione sul loro conto.

Il video ha avuto un grande successo sulla maggior parte dei social di riferimento. Dopo essere stata condivisa su Instagram – nei giorni scorsi – la clip è divenuta virale anche su Twitter, Facebook e YouTube. Dal 6 giugno, ad oggi, la clip ha totalizzato oltre 17mila visualizzazioni soltanto sul gettonata canale di “ViralHog”, dedicato ai quattro zampe, su YouTube.