Gatto si dispera e cerca di evitarlo in ogni modo impossibile resistere video

Un video condiviso su TikTok ha mostrato il momento della puntura per il vaccino a cui è stato sottoposto un gatto: il micio si dispera ed è impossibile tenerlo fermo.

Molti animali domestici sono letteralmente terrorizzati dall’idea di dover andare dal veterinario. Le giornate in cui i loro umani devono metterli nel trasportino e condurli alla clinica per un controllo o un vaccino sono spesso piuttosto difficili sia per i proprietari che per i loro amici a quattro zampe e fonte di grande stress e preoccupazione per entrambi. Di certo quanto detto sarà particolarmente vero per un povero gattino dal manto arancione diventato protagonista del web dopo che un video che lo ritrae dal veterinario è stato caricato su TikTok dall’utente @may22818 e ha fatto il giro mondo.

Il vaccino del cucciolo: il gatto si dispera e cerca in ogni modo di evitare la puntura (VIDEO)

Il breve filmato condiviso su TikTok è stato corredato dalla didascalia «Some cats are natural actors» (traducibile con l’espressione italiana: «Alcuni gatti sono attori nati»). In effetti il dolce micetto protagonista del video esprime in modo teatrale tutta la sua paura per l’imminente puntura. Non appena il veterinario gli somministra il vaccino, il gatto miagola disperato e salta su se stesso come se il dolore fosse insopportabile. Sicuramente, però, al di là del grande spavento, la velocissima puntura non sarà stata poi così dolorosa.

Non differentemente da questo cucciolo di gatto, sono molti gli animali che hanno paura del veterinario. Un povero gattino grigio tigrato, ad esempio, è diventato protagonista del web dopo che un video che lo ritrae dal veterinario è stato caricato su YouTube sulla pagina ufficiale di ViralHog e ha fatto il giro mondo. Nel filmato è possibile vedere il momento in cui ben tre veterinari (probabilmente la paura del paziente era già nota alla clinica) cercano di far uscire il felino dal trasportino. Non appena la gabbietta viene aperta, il micio graffia con tutta la sua forza la mano del dottore, che inizia a sanguinare copiosamente. Il gatto, poi, inizia a correre terrorizzato e quasi folle per la stanza, prima di venire bloccato e velocemente vaccinato. Nel caso di altri animali, invece, le visite veterinarie non incutono loro né paura né timore. Così è stato per un intelligentissimo gattino randagio con la zampetta rotta che, trovandosi per caso nei dintorni di un ospedale, è riuscito a capire che coloro che entravano nell’edificio avevano bisogno di aiuto e così anche lui si è comportato allo stesso modo. Il micetto è riuscito a farsi strada in una sala operatoria, cogliendo di sorpresa il personale medico che si trovava all’interno. Un giovane infermiere di nome Abuzer Özdemir ha raccontato ai giornalisti di essersi avvicinato al gattino e di essersi accorto che il micio non riusciva a poggiare la zampetta posteriore. Come è stato infatti subito constatato, la zampa era rotta. Il filmato condiviso sui social network mostra il micio, sdraiato sulla sedia del reparto, assolutamente tranquillo durante l’ingessatura della zampa. (di Elisabetta Guglielmi)