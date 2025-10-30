Gatto selvatico europeo: misteri dei boschi italiani

Il gatto selvatico europeo è un animale straordinario, capace di mimetizzarsi perfettamente nel suo habitat. Paolo Rossi, fotografo e documentarista, ha studiato questo felino, noto per il suo comportamento elusivo che lo aiuta a sfuggire sia agli occhi dei bracconieri che delle sue prede, come roditori e piccoli animali.

A prima vista, il gatto selvatico europeo può sembrare simile a un comune gatto domestico, ma ha un mantello grigio argentato contraddistinto da quattro strisce nere che scendono sul collo e una spina dorsale nera. La coda presenta anelli variabili da un esemplare all’altro.

Nel 2018, Rossi e il collega Nicola Rebora lo hanno filmato per la prima volta nei boschi dell’Appennino ligure, grazie a video trappole utilizzate inizialmente per osservare cervi e lupi. Questo gatto è stato avvistato anche in altre aree, tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia, dove vive popolazioni vitali. Anche se le stime parlano di 20-30 esemplari differenti filmati nel corso di sei anni in un raggio di 30-40 km quadrati, il suo comportamento schivo rende difficile quantificarne la presenza.

Gli esperti affermano che il gatto selvatico vive in Europa da oltre 200.000 anni, ma rimane sconosciuto a molti. Rossi ha documentato le sue abitudini attraverso camere nascoste, riuscendo a raccogliere informazioni senza disturbare l’animale.

Per il suo lavoro, Rossi ha ricevuto il Premio Marcello Meroni nella categoria Ambiente. I video delle sue esplorazioni sono stati trasformati in film, mentre un nuovo progetto dedicato al gatto selvatico europeo è in arrivo, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla conservazione dell’ambiente.