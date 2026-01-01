Gatto salvato a Ferrara dai vigili del fuoco

Un miagolio sospetto ha scatenato un intervento di salvataggio lungo la pista ciclabile che affianca il Ponte Rana. Un gruppo di ragazzi di passaggio ha sentito il verso di un gatto provenire da sotto la struttura e ha immediatamente contattato i vigili del fuoco di Bondeno.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente nella zona, cercando di capire cosa fosse successo, e anche loro hanno udito il miagolio. Si sono calati sotto il ponte e lì, sotto una trave portante della struttura, hanno trovato un cucciolo di gatto nascosto e impaurito. Il cucciolo si era probabilmente spinto in quella posizione a causa della troppa curiosità.

Con l’uso di tecniche di salvataggio specializzate, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il cucciolo e metterlo in salvo. L’intervento è stato condotto con attenzione e precisione, utilizzando le tecniche Saf, che prevedono l’uso di imbragature e il recupero dall’esterno del camminamento sospeso. Il cucciolo è stato così messo in salvo grazie all’intervento tempestivo e professionale dei vigili del fuoco.