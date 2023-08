Gatto salta dalla poltrona e salva un neonato: che coraggio!

Il salvataggio di un neonato da parte di un gatto: il video mostra il coraggio del micio che salta dalla poltrona per raggiungere il bimbo.

Animali domestici e bambini, si sa, sono spesso imprevedibili. A seconda del temperamento, ognuno di loro potrà escogitare piani per mettere a soqquadro la casa o trovare nascondigli perfetti per i suoi giochi. Far crescere un bambino insieme a un quattro zampe si rivelerà però sempre un dono insostituibile per un figlio. Gli animali, infatti, tenderanno ad affezionarsi ai piccoli umani di casa mostrando nei confronti di questi ultimi la stessa premura che avrebbero per i propri cuccioli. A dimostrarlo ancora una volta è un video che, condiviso sui social network, è diventato in breve tempo virale.

Dalla poltrona gatto vigila sul neonato e salva prontamente il bimbo da una caduta dalle scale

Il filmato è stato postato su diversi profili social, raggiungendo il maggior numero di visualizzazioni dopo essere stato condiviso sul canale Twitter di Momentos Virales all’account @momentoviral.

Le immagini condivise da Momentos Virales @momentoviral sono accompagnate da una breve didascalia in cui si legge: «Sorprendente, un gato se precipita justo a tiempo para evitar que un bebé caiga por las escaleras» (tradotto in italiano: «Incredibile: un gatto si precipita appena in tempo per evitare che il neonato cada dalle scale»).

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne dell’abitazione mostrano un bambino piccolo da solo in salotto. I genitori, probabilmente, si saranno allontanati per pochi minuti dalla stanza occupati nelle quotidiane faccende di casa. Il bimbo intanto, sdraiato in terra, guarda il gatto dal manto grigio seduto sul divano. Il felino domestico, a sua volta, osserva il cucciolo umano e con lo sguardo segue tutti i suoi spostamenti. Dopo pochi secondi, il bimbo inizia a gattonare velocemente nella stanza arrivando fino alle scale che conducono al piano inferiore. Non appena il micio si rende conto dell’imminente pericolo si slancia in avanti e con un agile balzo dal divano raggiunge il piccolo proprio nell’istante in cui questi sta per cadere. Il felino ferma così con il proprio corpo il piccolo per spingerlo poi indietro con le zampe.

Con la sua prontezza di riflessi e la sua agilità, il felino ha scongiurato la pericolosa caduta del bimbo. Del resto sono proprio l’intelligenza e la capacità di anticipare situazioni rischiose le qualità che rendono i gatti i compagni ideali per i bambini, nei confronti dei quali si mostrano estremamente premurosi. Sicuramente ci saranno razze di gatti più affettuose e maggiormente compatibili con i bisogni dei piccoli di casa, ma la maggior parte dei gatti in generale si affeziona subito ai bambini come dimostra il filmato del gatto grigio e come dimostrano tutti i video che quotidianamente vengono diffusi sui social network. (di Elisabetta Guglielmi)