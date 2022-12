Gatto ritrovato con gli occhi rossi e il naso verde, di cosa soffre

Un gatto nero è stato trovato per strada con gli occhi rossi, è stato quindi poi immediatamente trasferito in una clinica per scoprire l’origine del problema.

Sono davvero innumerevoli gli esemplari di gatti randagi che popolano le città. Spesso questi si organizzano in quelle che vengono chiamate colonie feline ma altre volte vagano da sole provando a sopravvivere. Non è raro incontrare uno di questi animali con qualche problema di salute anche grave e questo perché non c’è nessuno a prendersi cura di loro e a controllare il loro stato. A Colonia, in Germania, è stato ritrovato per strada un micio nero con un particolare che non lo ha fatto passare in osservato e ha anzi preoccupato molto chi lo ha trovato: il gatto aveva entrambi gli occhi rossi. L’animale è stato immediatamente raccolto e portato in una clinica veterinaria per scoprire l’origine del problema.

Trovato per strada e trasportato d’urgenza in clinica: Augi, il gattino con gli occhi rossi e il naso verde cerca una casa

A vedere dalle foto sembra che si stia guardando una sorta di fotomontaggio, un personaggio di un film ritoccato o persino una specie aliena. Ma in realtà altro non è che un semplice gatto “terrestre” come tutti quelli che siamo abituati ad avere in casa o a vedere in giro per le strade. Il micio dal pelo nero si chiama Augi e la particolarità che risalta immediatamente è lo strano colore assunto dai suoi occhi. Il povero felino è stato infatti ritrovato per strada e prelevato immediatamente proprio a causa di quella strana colorazione rossastra.

La storia di Augi – questo il nome che è stato assegnato al micio – è stata raccontata dalla pagina Instagram Tierheim Bergheim, rifugio per animali di Bergheim, in Germania.

Attraverso un post pubblicato due settimane fa, il rifugio informava sul ritrovamento del gatto dando delle piccole informazioni sul suo stato di salute e chiedeva se qualcuno potesse riconoscerlo o lo avesse perso. In ogni caso in quel momento si trovava al sicuro presso il loro reparto ospedaliero.

Il testo era accompagnato dalla foto che ritraeva il piccolo gatto con gli occhi rossi e un collarino chirurgico a cingergli il collo.

I volontari del rifugio hanno così raccolto il gatto dalla strada e portato subito in una clinica veterinaria per provare a capire quale fosse il problema legato ai suoi occhi, per poi essere tenuto in stallo e sotto osservazione presso il rifugio.

In un secondo post apparso sempre sulla stessa pagina ma circa una settimana dopo, il piccolo Augi presentava ancora gli occhi rossi, ma ad aggiungersi a questi c’era anche un ulteriore particolare.

Nel secondo post della settimana successivo il gatto appariva infatti con il naso di colore verde e questo ha incuriosito moltissimo i follower.

I volontari del rifugio hanno però tranquillizzato immediatamente gli utenti informandoli che si trattava solo di un po’ di contrasto rimasto sul muso del micio e hanno poi proseguito nello spiegare cosa avevano scoperto. Il gatto presentava gli occhi rossi a causa di un difetto di cornee, nastri sulla pupilla e, purtroppo, un sanguinamento.

Proprio per tutte queste ragioni Augi è probabilmente ipovedente e tutto ciò che riesce a vedere sono delle ombre e delle luci. Oltre ai problemi alla vista è stato scoperto anche un piccolo soffio al cuore che verrà poi indagato più a fondo nei giorni a venire. (G. M.)