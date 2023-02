Scatta l’allarme sul territorio per bocconi avvelenati ritrovati in strada: un gatto ha già rischiato di morire due volte.

Verificatasi una seconda emergenza relativa al rischio a cui è stato sottoposto un piccolo micio, già reduce – ad inizio 2023 – di un tentativo di volontario avvelenamento, è stata ufficialmente segnalata la presenza di bocconi contaminati sul territorio peninsulare. L’emergenza è scattata in questi giorni con il fine di avvertire i residenti della zona, specialmente i proprietari di animali domestici, del potenziale pericolo in cui è possibile incorrere, finanche a minare la sicurezza delle proprietà private.

Bocconi avvelenati in strada: gatto rischia due volte di morire, è allarme

Il preoccupante caso specifico riguarda la frazione di Acquaviva (Cagli), in provincia di Pesaro-Urbino, ed è stata segnalata dai volontari ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) a partire dallo scorso 3 febbraio. Un gatto, dopo essere stato affidato a una volontaria del posto, ha subito un avvelenamento a causa di alcune “esche contaminate” disseminate da terzi nella “sua proprietà privata“.

Per fortuna, anche stavolta, i volontari – accortisi in tempo dell’accaduto – sono riusciti a sventare il pericolo e a salvare tempestivamente la vita del malcapitato micio. Grazie all’intervento di un veterinario del posto il gatto è stato dichiarato in fase di recupero. Le analisi eseguite durante il recupero del micio hanno rivelato importanti informazioni sulla causa dell’avvelenamento.

Nell’apparato digerente del piccolo micio sono state trovate inequivocabili tracce di lumachicida. Si tratta di una sostanza utilizzata, negli orti non adatti alla coltivazione biologica, per sterminare le lumache. Un’équipe dell’Usl si sarebbe infine recata sul posto per prelevare alcuni campioni dall’esterno dell’abitazione doppiamente colpita da ignoti. Altri due gatti, invece, che vivono abitualmente lì sarebbero rimasti illesi dai precedenti tentativi di avvelenamento non essendo fortuitamente entrati in contatto con le esche contaminate.

Sembra inoltre che un simile episodio, nella stessa località, si fosse già verificato negli ultimi mesi dello scorso anno. A novembre una colonia di gatti, sempre ad Acquaviva, sarebbe scomparsa misteriosamente in poche ore lasciando soltanto un piccolo esemplare come sopravvissuto al potenziale rapimento.

Alla suddetta scomparsa dei mici avrebbe fatto seguito il raccapricciante ritrovamento del corpo senza vita di uno dei gatti che popolavano la colonia nella piccola frazione di Cagli.