Gatto rinchiuso e abbandonato, hanno creato per lui una terribile trappola

Il gatto è stato abbandonato e rinchiuso all’interno di un secchio, per lui non c’era via di scampo a quella trappola perfetta.

I nostri amici a quattro zampe che sono costretti a vivere per strada e cavarsela da soli ne passano di tutti i colori. Se c’è chi riesce a sopravvivere e nonostante tutto vivere una vita serena, altri incappano in esseri umani che li maltrattano per gioco. Proprio questo gatto ha dovuto sopportare sulla sua pelle tutto questo.

Trappola per gatto perfetta: l’animale era bloccato e senza via di scampo

Un ingegnere che lavorava in un’area comune di una proprietà di Dagenham (Regno Unito) è stato attirato verso un secchio dopo aver sentito i versi di un gatto che piangeva disperato.

Il secchio, che portava sul lato un’etichetta “composta di lamponi”, era stato bucherellato e sopra di esso era stato messo un mattone che impediva al gatto di fuggire. Il gatto, un esemplare europeo femmina chiamata in seguito Berry, è stata portata al centro Celia Hammond Animal Trust di Canning Town per essere esaminata. Quando è stata trovata, era seduta nei suoi stessi rifiuti, quindi, molto probabilmente, era lì da tempo. I veterinari ritengono, inoltre, che si stesse surriscaldando nello spazio angusto, soprattutto a causa del flusso d’aria limitato. Dopo essere stata portata al sicuro, Berry è stata immediatamente sistemata in un alloggio del centro e monitorata per essere pronta ad una nuova sistemazione.

Il Celia Hammond Animal Centre ha raccontato la storia di Berry attraverso un post pubblicato su Facebook. L’ingegnere ha raccontato di essere rimasto sconvolta da ritrovamento di questa piccola gatta spaventata. Dopo le prime cure, una sistemazione accogliente, cibo e tante coccole, la gatta ha iniziato ad aprirsi ai suoi salvatori rivelando la sua dolce natura. “I nostri veterinari l’hanno visitata e sembra essere una gatta sana, anche se continueremo a monitorarla finché non sarà pronta per la casa. È così amichevole, ama stare in braccio e continua a fare le fusa“, hanno scritto nel post. Passato i periodo di convalescenza sarà pronta per trovare una famiglia amorevole.