Gatto resta sospeso sui cavi ad alta tensione: si ferma il traffico

Attimi di panico per un gatto che resta sospeso nel vuoto sui cavi ad alta tensione: per salvarlo si ferma il traffico in strada.

Il video di un gatto rimasto sospeso a mezz’aria, a circa tre metri d’altezza da una strada trafficata, è apparso su TikTok – nei giorni scorsi – suscitando non poca sorpresa. Data l’instabilità della sua posizione, da lì a poco, il gatto avrebbe rischiato di non riuscire più a reggere il suo peso rischiando così di precipitare terribilmente sull’asfalto. Per fortuna, però, il micio dal pelo nero: oscillando da un cavo della tensione all’altro, è riuscito ad attirare in tempo l’attenzione dei passanti e – in seguito – anche della sua padroncina.

Gatto resta sospeso sui cavi ad alta tensione: per lui si ferma il traffico – FOTO

La mamma umana del felino nero – vedendo il suo pelosetto in seria difficoltà – ha provato a fare anche l’impossibile per evitare che il suo gattino perdesse la vita impattando con una delle auto in strada o che potesse ferirsi nella caduta. In molti, fra i presenti sul luogo dell’incidente, si sono mobilitati per aiutare la donna e il suo gatto.

Ciò che avrebbe sorpreso gli utenti sarebbe stato il tempismo dei Vigili del Fuoco locali. La squadra di pompieri è infatti giunta sul posto soltanto pochi istanti prima che il povero micio abbandonasse definitivamente la presa sui cavi destinati all’illuminazione e si lasciasse cadere.

Accade frequentemente che i gatti si avventurino in postazioni talvolta non idonee: scoprite perché il gatto si arrampica sulla zanzariera: come intervenire.

Le Fiamme Rosse hanno arrestato momentaneamente il traffico e hanno posizionato un apposito telo resistente per far sì che il micio potesse atterrare – dopo al sua caduta – sul morbido, senza subire alcuna ripercussione.

::: 🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Dopo i momenti di paura dal vivo, l’episodio – immortalato in un breve filmato – probabilmente grazie ad alcune telecamere di sicurezza locali, è diventato in pochi giorni incredibilmente virale sulla piattaforma, riscuotendo milioni di visualizzazioni.

Come le zanzariere, forse anche il motivo per cui il gatto si arrampica sull’armadio potrebbe sorprendervi.

La clip si conclude con l’atterraggio in sicurezza del gatto e la gioia della sua padroncina nel rivedere il suo amico peloso finalmente sano e salvo.

Il gatto è stato in primo luogo preso in braccio dai Vigili del Fuoco e – infine – consegnato alla sua padroncina.

👀 Vuoi essere sempre aggiornato su tutti i nostri video? Seguici su

L’intera azione si è svolta sotto lo sguardo attonito delle numerose persone che si trovava a passare per la via trafficata.