Gatto protesta sotto al tavolo contro la sua mamma umana: da non perdere

La protesta di un gatto contro la sua mamma umana: il micio osserva da sotto al tavolo la donna mentre apparecchia per il pranzo.

Seduta sotto al tavolo del salotto, con uno sguardo di disapprovazione osserva la sua umana intenta ad apparecchiare per il pranzo. L’esilerante espressione della protagonista della vicenda, una gattina di razza Himalaya dal manto chiaro, non è sfuggita alla sua proprietaria che ha avuto la prontezza di riprendere la scena con il proprio cellulare. Il filmato, poi condiviso su TikTok, è divenuto in breve tempo virale, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Da sotto al tavolo, la micetta protesta silenziosamente: gli sguardi rivolti da Lulu all’umana

Il video è stato caricato sulla pagina TikTok dedicata dalla proprietaria della gattina ai suoi due felini domestici ormai adulti, Lulu (di undici anni di età) e Finn (di dodici), all’account social @Lulu and Finn lulu. and. finn.

Le immagini del filmato condiviso su TikTok mostrano il momento in cui la donna sta apprecchiando un tavolo in vetro con del cibo acquistato in un fast food. La micetta Lulu, seduta sotto al tavolo, controlla tutto quanto sta svolgendosi nel salotto con uno sguardo misto di disapprovazione e allo stesso tempo di desiderio e attrazione. In una breve didascalia posta a corredo del filmato, la donna scrive scherzosamente: «maybe a glass table wasn’t a good idea» (tradotto in italiano: «forse un tavolo di vetro non è stata una buona idea»).

@lulu.and.finn 🫠 #catsoftiktok #fyp #foryou ♬ Mii Music but It Makes You Uncomfortable – lukeitslukas

@lulu.and.finn We’re trying to get back to 4.5kg #fyp #catsoftiktok ♬ nintendo wii (mii channel) song – julie on the internet

La micetta Lulu, un bellissimo esemplare femmina di gatto Himalayano dal pelo ocra chiaro con sfumature nere, ha la possibilità di osservare i piatti pieni che si trovano sul tavolo proprio perché il piano di appoggio è in vetro trasparente. Lo sguardo della gatta sembra a momenti quasi ossessionato dal cibo, come spesso accade nei felini domestici. Questa sensazione è però di breve durata; bastano pochi secondi perché gli occhi della micetta mostrino le sue reali intenzioni: Lulu è solo estremamente curiosa e osserva con attenzione e interesse quanto la sua umana sta facendo.

Come saprà bene chi vive con un felino domestico, i gatti tendono spesso a controllare tutto ciò che accade loro intorno, ispezionando ogni stanza della casa e seguendo la propria famiglia ovunque. In fondo Lulu non si sta comportando tanto diversamente dagli altri gatti. Il modo in cui l’espressione negli occhi della micetta cambia repentinamente è riuscita a conquistare milioni di utenti di TikTok che hanno espresso la loro simpatia nei confronti della gattina Himalaya, trasformandola, come accade spesso con i video degli animali, in una star del web. (di Elisabetta Guglielmi)