Gatto porta regalo speciale alla donna e partono insieme in missione video

Un gatto ha portato alla sua umana un “regalo” speciale: appena la donna lo ha visto, è subito partita in missione insieme al micio.

I gatti sono per loro natura dei predatori. Vivendo in casa con gli esseri umani tendono a riportare nella vita domestica atteggiamenti che sono propri della loro indole. Riconoscendo nel suo umano una sorta di “capo branco” (anche se in modo diverso rispetto a quanto accade per i cani), il gatto spesso porta in casa come regalo al bipede diverse “sorprese” abilmente catturate. Così è stato anche per la gattina dal manto nero e bianco chiamata Ellie, che vive in Canada insieme a una ragazza di nome Vera. Un paio di giorni fa, la micetta ha pensato di fare un dono speciale alla giovane umana: un tenero e dolcissimo cucciolo di coniglio.

La missione della donna per trovare la tana del cucciolo portatole dal gatto -Video

La vicenda è stata documentata attraverso un filmato che, condiviso su TikTok da Vera all’account social @veravertegaal, ha ottenuto in pochissime ore oltre venti milioni di visualizzazioni.

Il video mostra il momento in cui la ragazza tiene in mano il “regalo” che Ellie appena tornata dalla sua passeggiata serale le ha portato a casa: un piccolissimo cucciolo di coniglio dal manto grigio di appena pochi giorni di vita. Fortunatamente il coniglietto non è rimasto ferito e ha continuato a dormire raggomitolato sulla mano della giovane. Sorpresa per quello che Ellie le ha regalato e allo stesso tempo preoccupata per la salute del cucciolo, Vera ha provato a chiedere alla sua gatta da dove provenisse quel “dono”.

Come evidenziato nei diversi commenti al video da parte degli utenti di TikTok, la reazione della gatta è stata incredibile e sorprendente. Ellie ha subito compreso cosa le stesse chiedendo Vera ed è uscita di nuovo facendosi seguire dalla sua umana. Dopo aver camminato tra la vegetazione, la gatta si è fermata in prossimità della tana dei coniglietti ed è rimasta ad annusarla finché non è stata raggiunta dalla ragazza. Vera ha così scoperto tra le sterpaglie il rifugio degli altri cuccioli che dormivano tranquilli aspettando il ritorno della madre. La giovane ha posizionato nella tana anche il cucciolo che Ellie le aveva portato. Sempre su TikTok, Vera il giorno dopo ha raccontato di essere tornata a controllare che la mamma coniglio avesse accettato il piccolo. Con sua grande gioia, ha trovato la famiglia riunita all’interno della tana.

@veravertegaal I’m so happy we were able to get this baby back to his nest where he belongs #rabbit #bunny #wildlife #babybunnies ♬ original sound – Vera

Spesso gli animali tendono a portare dei regali ai loro umani, come dimostrano diverse storie raccontate sui social network quale ad esempio quella della cagnolina Noona che ogni giorno si reca dagli umani che vivono accanto a lei portando dei regalini che trova lungo la strada per ricevere in cambio un dolcetto.

Occorre prestare sempre la massima attenzione quando un cane o un gatto interagiscono con i cuccioli di altre specie. La gattina Ellie potrebbe anche aver portato il coniglietto alla sua umana non perché lo considerasse una preda ma solo per far capire alla ragazza che aveva trovato dei piccoli senza la mamma. Questo spiegherebbe anche la velocità con la quale Ellie si è fatta seguire per condurre la ragazza alla tana. Del resto, non è insolito che gli animali aiutino dei cuccioli in difficoltà, come è stato ad esempio nel caso del cane Aragon che ha avvertito la sua umana della presenza di alcuni gattini abbandonati in una scatola in mezzo alla campagna. (di Elisabetta Guglielmi)