Gatto muore dopo aver mangiato cibo per gatti: allerta aviare

Un gatto è morto di influenza aviaria dopo aver consumato cibo contaminato a base di tacchino. Questa notizia ha allarmato i proprietari di felini domestici. Secondo il Dipartimento dell’agricoltura dell’Oregon, la causa della morte del gatto è stata identificata come il virus H5N1, contratto tramite il consumo di un prodotto specifico, il Feline Turkey Recipe. Sebbene il cibo avesse una data di scadenza nel 2026, il lotto sospetto è stato immediatamente ritirato dal commercio, e i proprietari sono stati avvisati di distruggere le confezioni acquistate. Questo prodotto era stato venduto in diverse aree degli Stati Uniti, dall’Arizona al Canada alla Georgia. Essendo il gatto un animale domestico abituato a stare in casa, non aveva avuto contatti con altri animali infetti, confermando che l’infezione proveniva solo dal cibo.

L’emergere di questa situazione mette in luce che l’influenza aviaria non colpisce solo gli uccelli, ma anche altri mammiferi, inclusi gatti, volpi, orsi e bovini. Inizialmente, si pensava che il virus fosse letale solo per gli uccelli, ma studi recenti hanno dimostrato che anche i mammiferi possono essere vulnerabili. L’allerta è stata quindi estesa agli animali, mentre il rischio per gli esseri umani resta limitato a sporadici casi di contagio tra allevatori. Tuttavia, la possibilità di una nuova pandemia non può essere esclusa, con una mortalità prevista fino al 50%.

I gatti rappresentano un rischio particolare, con una mortalità del 70% in caso di infezione. Questo è dovuto alla loro natura predatoria, che li porta a cacciare uccelli e roditori, potenziali portatori del virus. Inoltre, i gatti infetti possono contagiare gli esseri umani, suggerendo quindi l’importanza di prendere precauzioni. Si consigliano misure quali evitare alimenti crudi, utilizzare solo latte pastorizzato, mantenere una buona igiene e non entrare in contatto con animali morti. È cruciale non sottovalutare la minaccia rappresentata da questo virus, sia per la salute degli animali domestici sia per gli esseri umani.